Cacho Garay gestiona ayuda para Comodoro Rivadavia

El amigo humorista mendocino lanzó en las redes sociales una campaña de ayuda, para los damnificados por las inundaciones en Comodoro Rivadavia.
Cacho Garay, que es un agradecido de la vida, publicó en su biografía de Facebook el pedido dirigido a todos los argentinos de buena voluntad y dice lo siguiente:
-HERMANOS ARGENTINOS.
– SOY CACHO GARAY.
,-ÉSTO ESTÁ SUCEDIENDO,
– LA NATURALEZA CASTIGA HOY A COMODORO Y NUESTROS COMPATRIOTAS NECESITAN DE LA SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO NUESTRO…
– A QUIENES ESTÁN AHÍ EN LA TRAGEDIA O CERCA.
-LES PIDO POR FAVOR QUE NOS HAGAN SABER CUÁLES SON LAS PRIORIDADES.
– MI EJÉRCITO DE LOCOS ESTÁ EN MARCHA…
– DONAMOS Y RECIBIMOS TODO LO QUE SEA UNA SOLUCION A UNA NECESIDAD….
– LLAMAR A LOS TELS.
– MARIANA:2616645122.
– PAMELA: 261-2427898.
– YACARÉ: 261-5373342.
– LUCHO DI CARLO: 261- 6845645..
– PUEDEN ACERCARMOS LO QUE CONSIDEREN NECESARIO COMO FRAZADAS,
– COLCHONES,ROPA DE CAMA Y ABRIGOS ,
– LECHE;YERBA,AZÚCAR, ARROZ,FIDEOS,TÉ,CAFÉ,Y TODO LO NECESARIO PARA UNA SITUACIÓN COMO ÉSTA…
– PUEDEN TRAERLO
-AL CAFÉ “ISIDRO.”
– SÁENZ PEÑA 429..LUJAN DE CUYO O LLAMEN POR TELÉFONO Y LO VAMOS A BUSCAR……
– TAMBIEN LES PIDO INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA SITUACIÓN EN TUCUMÁN…
-SOMOS HERMANOS Y NUESTRO PADRE CELESTIAL NOS ESTÁ OBSERVANDO…..
– VÁMOS CON ÉSTE ABRAZO…….
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