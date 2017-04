Cacho Garay y su campaña para ayudar a Comodoro videos

Anoche el popular humorista mendocino compartió un video de Facebook en su biografía señalando que ” no hay excusas”.

Varado en Aeroparque de Buenos Aires por las condiciones climáticas, y esperando llegar a Mendoza lo más pronto posible, recordaba que la campaña para recolectar la ayuda para nuestros hermanos de Comodoro Rivadavia continua y que las donaciones se reciben en Isidro, y da cuenta que si el no está no importa, estarán sus hijas y los amigos que se han dispuesto a ayudar para poder brindar el acompañamiento a nuestros hermanos de Comodoro, que no pueden esperar.

Indicó en un párrafo aparte y dedicado a los usuarios de Aerolíneas: “No se enojen con los empleados de las compañías, ellos sólo hacen su trabajo, los temporales no los organizan ellos…”

