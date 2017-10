Carlos Spadone: “Las coimas bajaron del 30 al 3 por ciento”

Fotos con Perón en Puerta de Hierro y con el Papa Francisco en el Vaticano, anécdotas interminables con detalles precisos y 80 años de experiencia. Después de haberse iniciado en política con Perón en Madrid, haber pasado por el fuego del menemismo y haber atravesado indemne la era kirchnerista, Carlos Spadone aporta su CV para apoyar a Mauricio Macri en la nueva etapa y dice: “El peronismo debe incorporarse al gobierno de Cambiemos”. Amigo y ex asesor de Carlos Menem, ex socio de Héctor Magnetto y actual presidente de la Cámara Argentino China prepara un libro en el que contará parte de su vida, “La culpa la tiene el chanch

Autodefinido como “peronista sano” y dueño de un grupo con intereses diversificados que tiene 2 mil empleados, cuestiona a la patria contratista pero respalda a los empresarios que llegaron al poder con Macri: sólo les pide que no haya coimas. “Me dijeron que ahora con un 3 % se arreglan, no es como antes que pedían el 30”, dice.

Acaba de cumplir 80 años, ¿de qué se siente orgulloso?

De poder trabajar todos los días. Mi hobby es trabajar, soy el primero que llego acá y soy el último que se va. Hoy se invierte mucho tiempo en los mensajes de WhatsApp y los emails, entonces los dejo para el final del día y me quedo contestando hasta las 9 de la noche. Sigo activo.

Y cuando mira para atrás ¿de qué se arrepiente?

En la vida política estoy muy defraudado por lo que me ha tocado en el destino. Posiblemente fue culpa mía. En la política, hay mucha suciedad. Para llegar, hay que hacer trampa. Me arrepiento de no haber empezado desde abajo. Podría haber sido concejal, diputado, senador y llegar a presidente, que era lo que había soñado cuando iba a tercer grado. Pero yo empecé por arriba: lo conocí a Perón y me quedé con él; era lo máximo que había y trabajé con él esos 4 años. Comía, almorzaba, cenaba y desayunaba con él porque él me lo pedía, era de la familia. Pero la idea que tenía yo entonces es la que tiene Macri ahora, incorporar a los empresarios.

Yo escucho que hay alguien que se esta moviendo alrededor de Macri y no te piden el 30% como te pedían Jaime, López o De Vido, ahora con un 3% se arreglan. Y no me parece que esté del todo bien, pero tampoco del todo mal.

Es la primera vez que un grupo de empresarios está en el gobierno. ¿Qué representa eso para usted?

Lo que pienso, que traten de hacer las cosas sin pedir sobreprecios en las licitaciones, sin coimear ni que los coimeen.

Coimas de ayer y de hoy

¿Por qué dijo en su cumpleaños que el problema de Macri es su entorno?

Yo escucho, no sé si es verdad, que ya hay alguien que se está moviendo alrededor de Macri y que no te piden un 30 % como pedía Jaime o López o De Vido o un coimero tan grande como Cirigliano, que lo conozco bien. Ayer me decía una persona que vino de afuera, que se entrevistó con un organismo gubernamental, que ahora con un 3% se arreglan. A mí me parece, a pesar de que no está del todo bien, que tampoco está del todo mal. Alguien que tenga una comisión por la venta o la compra, me parece lógico.

¿Por qué conoce a los Cirigliano?

Yo era asesor ad honorem de Menem y un cordobés López Bidou que era de la empresa que había licitado el ferrocarril Roca y Mitre me dice “tuve que dar 10 millones de dólares de coimas para que me firmaran estos dos ferrocarriles y no sé cómo voy a justificar esto ante los socios y en los libros”. Es difícil viste, cuando das 10 millones de dólares. Me lo pidió el senador salteño Cantarero, me dijo. Fue antes de las coimas de la Banelco de la Alianza. Después me entero que a los Cirigliano también les habían pedido 10 millones de dólares. Yo los llevé a la Casa Rosada, los junté con Menem y no tuvieron que poner nada.

¿Quién pedía las coimas, funcionarios del gobierno?

Lógico, diputados, senadores. En la época de Menem, fue como con todos los gobiernos, no como la época de Kirchner, que fue 10 veces más. Para el tema de los peajes, hubo una mesa donde todos los que se quedaron con los peajes tuvieron que poner 1 millón 800 mil dólares. Eso lo cuento yo en mi libro con más detalle. Siempre hubo gente que se enriqueció, con Entel, con YPF, en cada una de las privatizaciones, siempre hubo plata en el medio. Después, Kirchner estatizó y otra vez hubo plata en el medio.

En la Argentina hubo coimas para privatizar y para estatizar, en la época de Menem fue como en todos los gobiernos, en la de Kirchner, diez veces más. Cuando no hubo coimas fue en el gobierno de Perón.

Dice que hubo coimas para privatizar y para estatizar.

Claro, para los dos lados. Cuando no hubo coimas, fue en el gobierno de Perón, cuando Miguel Miranda nacionalizó los ferrocarriles y los teléfonos. Yo lo conocí cuando tenía 12 años porque él había sido socio de mi padre.

La patria contratista

¿Qué le preocupa del entorno de Macri?

Hay gente muy buena alrededor de Macri. Marcos Peña es un tipo macanudo, conozco a su papá, su hermano Julián es directivo de la Cámara. De Frigerio que es excelente, conocí a su abuelo porque era frondicista, conocí a su padre que estuvo 10 años conmigo en el gobierno de Menem. Lo que me dicen es esto del 3 % que piden en algunos sectores. Es el lobby internacional, en Alemania, Francia, Estados Unidos, siempre hay alguien que hace lobby porque necesitan plata para hacer política.

¿Eso está pasando ahora con la obra pública?

Y pasa con la obra pública. Porque son los mismos personajes. ¡Son los mismos! En China, cuando viajamos con el Presidente hace dos meses, hablé ante 900 personas, habría unos 200 argentinos y en primera fila estaban todos los de la patria contratista, yo los conozco a todos, estaban ahí. Estuvieron con Menem desde el primer día, estuvieron con Cámpora, con Isabel… Roggio con los subtes se llenó de plata.

Dicen que Macri respeta mucho a Roggio.

Bueno, se equivoca. Cuando yo quería distribuir el diario gratuito (“La Razón”) en subtes y ferrocarriles, no me quiso autorizar. Lo fui a ver un día y me dijo tengo 150 abogados porque con los juicios al Estado yo gano mucha plata. Esa es la patria contratista y con eso hay que terminar. Mauricio los conoce a todos y puede terminar con ellos. Como le está pegando duro a los dirigentes gremiales, él dice que hay mafias, y es verdad: lo apoyo en todo lo que dice porque conozco las mafias que hay.

En la patria contratista estaba Franco Macri.

Y posiblemente, lo que más daño le puede hacer a Mauricio es que su padre fue de la patria contratista y de los más importantes. Por eso mismo, cuando él les habla, les dice que se porten bien.

Roggio es parte de la patria contratista, con la que hay que terminar. Mauricio los conoce y lo puede hacer, como le está pegando duro a los dirigentes gremiales. Dice que hay mafias y tiene razón, yo las conozco.

Franco también lleva varios años en relación con China. ¿Cómo ve su actuación?

Bueno, él no tuvo suerte en China. Invirtió mucho tiempo en China pero no tuvo suerte en todo lo que había proyectado hacer. Por ejemplo, ese crédito de 10 mil millones para ferrocarriles, no logró hacer nada de eso, lamentablemente para él. Por eso, yo pienso que Mauricio al principio de su gobierno no miraba mucho para China y miraba al Norte.

Mirar hacia China

Cuando habló del fracaso para recuperar el Belgrano Cargas durante el kirchnerismo, dijo cobraron mucho y no arreglaron nada. ¿quiénes?

Bueno, acá vino un chino, amigo íntimo mío, Shi Ke Rong, que hoy tiene una fortuna incalculable, es el mayor comprador de soja y elaborador de aceites de soja de China. Fernando Lih, que trabajó conmigo, estuvo trabajando con Franco Macri dos años en China. Cuando vuelve me dice: “Carlos, no hizo nada Franco, nada, pero nada”.

Franco se llevaba bien con el kirchnerismo en ese momento.

Se llevó bien con todos los gobiernos. Si hablamos de patria contratista, los tipos que necesitan del Estado tienen que llevarse bien con el gobierno.

En el Belgrano Cargas, Franco estaba asociado a Moyano…

Viene Shi Ke Rong, pone la plata, hace una sociedad con Macri, quería invertir 3 mil millones de dólares para recuperar las vías, pero ¿qué pasa? El gobierno de Kirchner obliga a Macri a que asocie a Roggio, a la Unión Ferroviaria, a Pedraza, a la mujer de Pedraza que era una cooperativa inventada y que se yo cuánto y a Romero. Era una sociedad para administrar el ferrocarril, entonces Shi Ke Rong se va y pierde la plata que había puesto. Quería traer toda la soja por vía férrea para que sea más barato para él y quería ampliar el puerto. Ahora tiene el puerto en Brasil. Después esa sociedad, con la plata que les daba el Estado pagaban sueldos, pero no hicieron una sola inversión.

Un millón de chinos

¿Macri dejó de mirar al Norte y mira más a China?

Claro. Ahora va a avanzar con las represas, la Corte tiene el tema por la cuestión ambiental, después falta la firma de Macri, en noviembre creo yo empieza la obra y después viene el presidente de Gezhouba que está asociado a Electroingeniería. Ya podemos entrar cítricos, carne sin hueso, frutas a China…

Igual el déficit comercial con China es muy alto.

Es grande todavía, por eso tenemos que exportar, tenemos que hacer más productos con mano de obra incorporada para China. La solución acá sabés cuál sería y la gente se puede asombrar: un millón de chinos a la Patagonia.

¿Cómo?

Sí, no hay que tenerle miedo. Mi padre vino en 1919 a la Argentina, después de la Primera Guerra Mundial. El mundo se está quedando sin tierra y sin agua para la cantidad de habitantes que hay. En China, son 40 millones más todos los años. Esa gente va a necesitar comida, tierra y agua, no va a haber barreras en algún momento, yo no lo voy a ver pero en 20 o 30 años…

La solución para la Argentina es un millón de chinos en la Patagonia. Ellos vendrían a producir, a hacer canales, sacar el agua de los lagos y toda esa tierra sería fértil.

¿Qué haría ese millón de chinos en la Patagonia?

Los chinos vienen y no se van a llevar nada, van a producir. Porque es tan grande la Patagonia, hay que hacer represas hídricas, los chinos vendrían y pondrían plata para sacar el agua que tenemos, para hacer canales, para hacer conexiones de los lagos que tenemos en el Sur y toda esa tierra sería fértil. Y con una ley que permita que el argentino que quiera ir a producir pueda tener su casa y pagarla a 50 años.

El peronismo

Pasó toda su vida en el peronismo ¿cómo lo ve ahora con Macri presidente?

Hay peronistas muy sanos. Por ejemplo hay un gobernador excelente, joven, que es Uñac, de San Juan, que puede ser un peronista del futuro. Después hay otros que no son peronistas, como ese que se casó con una artista, de Salta, Urtubey, que no tiene ni cara de peronista. Se casó con una artista para figurar.

Es el peronista que más le gusta a Macri.

Se equivoca. Le gustará porque no es peronista. Es el menos peronista.

¿Cómo definiría los años del kirchnerismo en el poder?

Fueron una gran contra para el país. Han hecho cosas terribles. Se llevaron todo.

Entonces, se arrepiente de haberlos apoyado.

Nunca los voté. Fui con Cristina a tres viajes que organizaba Moreno, a Angola, a Vietnam. Tuve que pagar todo yo. Si un peronista no me gusta, no lo voto. Voté muchas veces a Rodríguez Saá.

Durante el kirchnerismo, dijo que en Argentina hacían falta muchos Guillermo Moreno.

En el sentido de una persona honesta. Yo creo que Moreno no robó un peso. Creo que por loco y prepotente… un día le presté este cuadro de Evita que lo exhibió en el Correo. Ahí empezó a tratarme mejor. Lo conocí cuando era secretario de Comunicaciones y tuve un encontronazo muy fuerte primero…

¿Pueden volver ideas como las de Menem a liderar el peronismo?

No. Menem tuvo muchas oportunidades pero hizo muchas macanas. Hizo cosas buenas y malas. Yo a Menem le decía que no había que privatizar: había que gerenciar. El gran gerenciamiento fue con Estensoro en YPF, era un gran tipo.

O sea que usted lo ve desorientado y sin rumbo al peronismo.

Totalmente, no hay un líder, no hay un jefe, no hay nadie con prestigio. Pueden ser estos muchachos jóvenes, como Uñac.

Entonces hay Macri para rato.

Yo creo que si. Posiblemente hay que hacer unos ajustes más. Creo que los peronistas buenos, sanos, tendrían que acompañar a este gobierno. Como Monzó, como Rodríguez Larreta, que ha sido del peronismo y ha sido menemista, como la ministra de Seguridad, como un gran peronista que es Ritondo.

Quiere que el peronismo se incorpore a Cambiemos.

Si a este gobierno le falta algo, es política. Como se incorporaron los radicales, hay que incorporar al peronismo. Si incorporan buen peronismo a este gobierno, hay gobierno para muchos años.

Fuente www.lapoliticaonline.com

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios