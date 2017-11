Celoso golpeó a su ex y casi lo linchan

El hecho de violencia de género ocurrió esta noche, cuando un hombre golpeó a su ex pareja (33), en avenida Mitre y Azopardo, frente a la Cárcel. Vecinos de la zona advirtieron la situación, intervinieron y no le fue nada bien al agresor.

Este nuevo caso de violencia de género, (Todavía no tenemos la Comisaría de la Mujer por que no hace falta) sucedió alrededor de las 21.30 cuando la mujer circulaba en bicicleta por avenida Mitre y al llegar a Azopardo fue abordada por un hombre que habría sido su ex pareja, que la tiro de la bici y comenzó a pegarle golpes de puño y hasta golpear su cabeza contra el pavimento, y fue ahí cuando intervinieron un par de personas y si no se lo quitan lo matan, a punto tal que fue trasladado al Hospital Schestakow al igual que su ex pareja.

La joven mujer se halla en la sala de terapia intensiva en estado grave, mientras que el agresor pasará la noche en Sanidad Mental del Hospital Teodoro J. Schestakow. El caso está caratulado como ” Violencia de Género” y lo lleva adelante el Fiscal Mauricio Romano.

