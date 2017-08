Un Citroën Picasso embistió en Buenos Aires y San Luis a un remis haciendolo girar en trompo. Ambos rodados sufrieron daños de consideración por el impacto, no así en los conductores de los rodados.

Quizás el pavimento mojado no permitió la frenada para que no se produjera, o uno de los vehículos no habría otorgado el paso que por mano le correspondía al otro.

Imagen gentileza Max Belaef

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios