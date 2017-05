Comenzaron las obras sobre avenida Colón

En horas de la mañana de este martes, operarios comenzaron los trabajos para realizar el ensanche de la avenida Colón de esta ciudad.

Un largo anhelo de los vecinos de ese sector de la ciudad se mostraron complacidos al advertir que iniciaron las labores para dejar a la primera cuadra de la avenida Colón con el ancho correspondiente, situacion que debería haber tenido desde hace mucho tiempo y no era posible, por que los propietarios de la vieja casona se negaban al progreso y ahora es posible, ya que tras un incendio, el viejo edificio fue demolido, luego de una orden judicial y ahora avanzan los trabajos para realizar los puentes cruzacalles y se pavimentará.



No se sabe si colocarán semáforos en la intersección con avenida Mitre, ya que Colón es una vía de descarga rápida hacia el sur, siendo muy transitada y al ahora ser una via de doble mano, podría complicar el tránsito por Mitre.

Imágenes gentileza Valentín Miri

