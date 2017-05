Cómo buscar trabajo luego de un despido

Aquí consejos prácticos para volver a empezar.

Las emociones pueden jugar una mala pasada en estos momentos. Y surge la preocupación de la continuidad laboral. Después de una desvinculación las personas se paralizan, no saben cómo actuar.

Existen diversos motivos que puede resultar en una desvinculación, fusiones de empresas, razones económicas, escándalos políticos, desmotivación o mal desempeño. Cada persona debe analizar y tomar la responsabilidad del caso.

Llegado el momento de encarar una búsqueda laboral se debe analizar cuáles fueron las razones que lo llevaron a esta situación, hacer una autocrítica y aprender de aquello para que no vuelva a ocurrir. Para esto debe recordar:

Tomarse el tiempo para recomponerse.

Ir con la verdad y nunca ocultar lo sucedido.

Nunca hablar mal del anterior empleador y empresa.

Preparase para las entrevistas. Buscar trabajo es un trabajo, require dedicación, tiempo y planificación.

Tener referencias a mano en caso sean requeridas.

Actualizar el CV.

Definir cuáles serán los canales de búsqueda de empleo (consultoras, headhunters, portales de empleo, redes sociales, contactos).

Tener un pensamiento y actitud positiva.

En un próximo trabajo, buscar un lugar que sea acorde a su estilo y forma de trabajo, donde se sienta cómodo y pueda dar lo mejor de sí.

A la hora de buscar trabajo tenemos que tener en cuenta:

1. Autoconocimiento

Analizar cuál es el talento que tengo para ofrecer a una compañía. ¿Cuáles son aquellas fortalezas y debilidades? ¿Cuál es mi nivel de educación? ¿Qué herramientas he aprendido hasta el momento? ¿Cuál es mi experiencia laboral? ¿Cuáles fueron mis logros hasta el momento?

Tomarse el tiempo de pensarlo, analizarlo y poder escribirlo. Es un importante ejercicio para tenerlo fresco en una posible entrevista.

2. Curriculum Vitae

Con toda la información obtenida en el paso anterior, podremos elaborar un buen CV. Esta hoja de vida, deberá contemplar los datos personales, experiencia académica y laboral. Debemos ser claros y precisos.

2. Elegir en que empresa quiero trabajar

Identificar en que tipo de empresas me gustaría trabajar y en que empresas no me gustaría trabajar. Cuando encaramos una búsqueda de trabajo es recomendable elegir un lugar de trabajo que coincida con sus valores, que tenga la cultura adecuada y donde quiera pasar el tiempo.

3. Saber que trabajos nos motivan

Identificar que trabajo me motiva y que no me motiva. Esto es importante para no perder tiempo y para afrontar la entrevista de trabajo con éxito.

4. Aprovecha redes sociales y portales de empleo

Debemos tomarnos el tiempo de cargar nuestros perfiles en todas las posibles fuentes de búsquedas de empleo. Los portales de empleo, las paginas de empleo de las empresas donde me gustaría trabajar, las consultoras de selección o headhunters y las redes sociales.

Mientras que en los portales de empleo adoptas una actitud pasiva, enviando el curriculum y esperando a ser contactado, en las redes sociales adoptas una actitud activa dándote a conocer, contactarse con otros profesionales y seguir a empresas para saber cuando publican ofertas de empleo.

5. Networking

Trabajar en nuestra red de contactos y mantenerla actualizada. Todos los contactos son útiles. Antiguos alumnos, empleos anteriores, exjefes, universidad, club, etc. Son todos aquellos que pueden ayudar a generar nuevas oportunidades profesionales.

Ahora tendrás un buen speech personal, un curriculum destacado y fácil de leer, una red de contactos nutrida que podrá acercarte a nuevas oportunidades de empleo. No olvidar que buscar trabajo es un trabajo que requiere constancia y dedicación. Pero al final del camino encontrarás el nuevo puesto que deseas.

Por Juan Manuel Cueto

