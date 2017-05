Cómo comprar vehículo en España siendo extranjero

Para comprar un vehículo en España hay que sacar una serie de documentos que te van a pedir a la hora de realizar la compra y de conseguir el seguro contra terceros:

NIE (Número de Identidad de Extranjero),

Empadronamiento,

Licencia de conducir internacional (a veces te la piden, a veces no).

NIE: DÓNDE PEDIRLO Y OBTENERLO

El NIE es un número personal y único para identificar a los extranjeros dentro de España. Se puede sacar en dos lugares diferentes, el primero es la embajada española. Si se te olvidó pedirlo en tu país o lo requerís por otra razón como estudiar o trabajar en España, entonces se debe presentar la solicitud directamente a través de la policía de España.

Te pedirán:

pasaporte válido y fotocopia,

Formulario en el que deberás indicar para qué necesitás el NIE (ejemplo: comprar motocicleta para iniciar un viaje por África),

Pago de un arancel.

Aconsejo siempre llamar a la embajada/policía para consultar si necesitan algo más y si el arancel se puede pagar allí en efectivo o se debe realizar un depósito bancario (en general es de 10-11 euros).

El NIE puede llegar a tardar una semana laboral pero también se puede optar por envío por correo postal, en vez de electrónico. Los plazos dependen de las autoridades de España y no de la embajada. En el caso de la policía, sí depende de ellos.

Una página que me gustó y explica para qué sirve el NIE y otras cuestiones es BarcelonaCheckIn.

CÓMO EMPADRONARSE EN ESPAÑA

El padrón municipal es el registro administrativo donde están censadas las personas que viven en ese municipio. Esto va más allá de si sos residente legal o no. Una persona “irregular” en el país también puede ser empadronada ya que el ayuntamiento no controla si la persona es ilegal o no.

Para empadronarse hay que llamar al Ayuntamiento del municipio donde te quieras empadronar y consultar la dirección para sacar el empadronamiento, el horario y si hace falta un turno previo. Si hace falta o no turno depende del municipio y a veces se piden online.

La documentación necesaria es:

Formularios rellenados (te los dan en el lugar),

Pasaporte y fotocopia (si tenés NIE no suelen pedirlo pero a mí me lo pidieron),

NIE y fotocopia,

Fotocopia y original de una factura de un servicio del domicilio a tu nombre o del contrato de alquiler/propiedad a tu nombre. Otra opción es que alguien te empadrone en cuyo caso deberá ir contigo para firmar también el formulario y además llevar su NIE, documento de identidad y fotocopia, una factura original de servicio del domicilio a su nombre o el contrato de alquiler/propiedad a su nombre y fotocopia.

En general el trámite lo hacen y entregan en el momento. Te darán un volante de empadronamiento que es el documento que acredita la inscripción.

LICENCIA DE CONDUCIR INTERNACIONAL

Algunos seguros te la piden y otros no. La verdad es que es un poco aleatorio pero conviene tenerlo por cualquier problema ya que la licencia de algunos países no es internacional a menos que tenga este aval. Es importante en caso de accidente. Te cuento cuándo la necesitas, cómo obtenerla y cuánto cuesta en Licencia Internacional para Viajeros.

CÓMO SACAR UN SEGURO AUTOMOTOR CONTRA TERCEROS EN ESPAÑA

Para poder contratar seguro en España es indispensable que el vehículo tenga matrícula Española y que el que contrate el seguro sea español o tenga NIE. Teniendo esto en cuenta los documentos/datos necesarios son:

Copia del NIE del solicitante,

Datos y documentación del vehículo con matrícula española,

Copia de la documentación española del vehículo (a su nombre o no),

Licencia de conducir del país de origen o internacional y fecha del primer registro de la categoría (carro, moto) que se obtuvo,

Una dirección en España: aquí es cuando piden en general el documento de empadronamiento.

Hay que tener en cuenta que las categorías cambian respecto a algunos países. Por ejemplo el A de España es equivalente al A3 de Argentina. Conviene explicarles qué tipo de licencia de conducir sería la equivalente en España. Además siempre es preferible tener la mayor antigüedad posible, decir que solo se usará el fin de semana, que se dejará en estacionamiento y que se le harán pocos kilómetros al año.

Los seguros en España se venden de forma anual, no es posible contratarles por solo uno o dos meses. Para que se den una idea un seguro anual para una moto 250cc con una licencia con una antigüedad de 3 años lo contraté por un año por 184 Euros en Abril de 2017.

Antes de contratar un seguro aconsejo pedir una muestra de la carta verde donde dice qué países cubre. Por ejemplo, si se quiere salir a Marruecos, una buena compañía para comprar seguro de coche o moto a terceros en España es Iati que además de cubrir los países Europeos también cubre algunos otros (aquí conseguí el precio más económico).

NO TE OLVIDES DE LA ITV

La ITV o Inspección Técnica Vehicular es un documento reglamentario que certifica que tu vehículo cumple con las normas de seguridad y los niveles de emisiones contaminantes reglamentarios. Es necesario para poder circular de forma legal y también para obtener el seguro automotor.

Muchas veces los vehículos usados son vendidos con la ITV aún en vigencia pero otras veces hay que volverla a pasar. Conviene consultar cuales son los requerimientos para la ITV antes de la compra porque si fueron realizadas modificaciones al vehículo, puede ser más complicado obtenerla.

En España el precio de revisión varía según la comunidad autónoma en la que se realice. Por otro lado, la duración de la ITV depende del tipo de vehículo.

TE LO CUENTO EN UN VIDEO

Algunas páginas para buscar vehículos usados online son motos.coches.net, www.milanuncios.com y www.vibbo.com. Cuando se encuentra por agencia, conviene preguntar si tienen alguno que no esté publicado. Además las agencias en general las ponen a punto (cambio de batería, aceite, etc.) y si se les pide un vehículo que aún no hayan arreglado se les puede negociar mucho el precio (ojo que la mano de obra en España es cara pero si se sabe de mecánica es más barato hacerlo uno). Además, es mejor pedir un vehículo con la ITV pasada y con suficiente tiempo para el viaje que se quiera hacer. La ITV es la Inspección Técnica de Vehículos que verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones contaminantes. No se puede circular legalmente sin dicho permiso. Guadalupe Araoz Por

