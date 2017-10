¿Cómo ha conseguido Apple su base de fans?

¿Qué tienen los celulares Apple que no tienen los demás? ¿Por qué hay millones de fans a nivel mundial dispuestos a pagar miles de dólares en equipos Apple? ¿Qué enamora a las personas de la marca de la manzana? Éstas son sólo algunas de las preguntas que nos surgen cuando pensamos en Apple y en la inmensa cantidad de fans que prefieren sus productos sobre Android.

Aunque jamás hayan interactuado de cerca con un dispositivo Android o incluso sepan que pueden ser superiores, su fidelidad parece ir más allá del rendimiento: es amor hacia la marca ¿qué lo provoca?

Si estás pensando en cambiar de teléfono y quieres saber por qué tanta euforia por los celulares Apple y ver si consideras adquirir uno de ellos, te invitamos a conocer las siguientes razones para cambiarte a la manzanita:Actualizaciones más rápidas y seguras

Quienes cuentan con un iPhone, sin importar el modelo, recibirán las últimas actualizaciones de iOS apenas sean lanzadas por Apple. Esto es sumamente importante pues en cada una se realizan mejoras del funcionamiento del equipo, logrando que las aplicaciones se desempeñen perfectamente. Al tratarse de Android es diferente, pues los fabricantes de los equipos deciden cuáles de ellos recibirán la actualización del sistema operativo: deben realizarse varios pasos previos y pruebas, tardando demasiado en algunos casos entre que es lanzada la actualización y es implementada en el equipo

Apple brinda opciones

Apple sabe que tiene muchos fans alrededor del mundo. Y si bien existen algunos que, sin importar el precio compran el último equipo e incluso hacen horas de fila para ser los primeros en hacerlo, no son la mayoría. La compañía se las ha ingeniado para ofrecer opciones más accesibles al público que no puede permitirse gastar unos cuantos cientos de dólares, ofreciendo equipos más económicos pero que incorporan también mejoras. Es el caso del iPhone 8 y el iPhone X, éste último cuesta un 43% más; y en él realmente se explotan las grandes mejoras de la nueva generación de celulares Apple, aunque el 8 representa una versión más acorde con los precios del mercado de gama alta e igualmente interesante.

Los celulares Apple brindan interesantes opciones de precios, que además los proveedores pueden utilizar para ofrecer mayores beneficios de crédito a los compradores. Por ejemplo, en la página de T-Mobile encontrarás un calculador que te permitirá saber, según tu crédito, qué monto pagarás inicialmente por el equipo y en el sistema de cuotas.

La primicia en apps y juego

La gran mayoría de los juegos y aplicaciones más famosas y de mayor calidad llegan primero a la Apple Store, la tienda de aplicaciones de los celulares iPhone. De hecho, las aplicaciones más famosas como Instagram, Snapchat, WhatsApp y juegos como Monument Vallet, Faloout Shelter, etc. son enviadas primero a la plataforma iOS; lo cual sucede en muchos casos con las actualizaciones. Además, hay contenido como aplicaciones, juegos, etc. que son exclusivos para Apple, y no están disponibles en Android. Y no se queda allí. Todo lo que compres como aplicaciones, música, una película o cualquier tipo de contenido podrás compartirlo con tu familia o amigos con dispositivos Apple sin pagar un centavo más, ¿no es genial?

Si todavía no te has convencido de comprar alguno de los celulares Apple, te invitamos a conocer las características de los últimos equipos. Tal vez no te interesa hacer una gran inversión ahora pero sí iniciarte con alguno de los modelos más recientes. En ese caso, chequea las características del iPhone 7 Plus. Encontrarás que además de tener buenas características que incluso conservan los últimos dos equipos, también cuenta con un precio accesible, ¡Ideal para comenzar a enamorarte de la manzanita!

https://es.t-mobile.com/cell-phones/apple

