Cómo viajar en Estados Unidos con 2 USD diarios

Los estadounidenses tienen una fascinación con los viajes de carretera. El carro/auto es un símbolo de libertad, una oportunidad de salir de su pequeño pueblo y del círculo familiar. Acampar, hacer senderismo o deportes en la naturaleza es algo muy común y casi obligatorio en algunas comunidades. La realidad de gente obesa en tiendas de comida rápida existe pero también un opuesto mucho más frecuente de lo que los medios nos dicen. Es increíble la conexión que la gente tiene con la naturaleza en lugares como el norte de California, Sedona o Moab, por ejemplo.

Hoy en día son comunes los viajes de senderismo o en transporte propio por meses lo que nos hace creer que si se pueden ir tanto tiempo con lo caro que es el país seguramente es porque tienen dinero ahorrado. No siempre. Estados Unidos es barato o caro según cómo se quiera vivir, todo depende de las habilidades de uno y las comodidades que se quiera tener. Te van a decir que necesitás al menos 40 USD diarios pero a lo largo de mi viaje me encontré con gente que vivía con 1 USD diario y a veces menos. ¿Cómo? Utilizando plataformas de hospedaje gratuito, acampando, moviéndose a dedo o en bici y haciendo Dumpster Diving para comer. Siempre hay alguna forma y lo divertido que sea está en la sonrisa que uno le ponga al día.

En este artículo te cuento muchas ideas gratuitas que me contaron los locales y que investigué, como otras pagas pero que sirven para abaratar el viaje. Hay consejos para todo tipo de presupuestos y comodidades. Al final del artículo podés compartir si te fueron útiles y si conocés alguna otra idea que sirva.

CÓMO RECORRER LARGAS DISTANCIAS EN ESTADOS UNIDOS

Bicicleta: No es la opción que más me agrada en países con montañas pero sin duda es la mejor opción en cuanto a economía, no así en cuanto a tiempo. Viajando en bicicleta uno puede acampar, usar Couchsurfing, Warmshowers.org para alojarse y vivir al mínimo. Si querés vivir con uno o dos dólares diarios diría que ésta es la opción a elegir.

Coche/auto gratis: Las compañías de alquiler muchas veces necesitan reubicar los coches, en inglés se llama “relocation”. Una buena idea es contactarlas para consultarles pudiendo conseguir autos entre cero y cinco dólares por día. El poder de negociación en el precio es tuyo, en los plazos no: se tiene que llegar al lugar estipulado en la fecha indicada. Los términos cambian según la compañía: algunas permiten más de un pasajero, pagan el seguro y a veces también la gasolina. Aconsejo escribir a las sucursales principales con antelación para consultar cómo se aplica. Nunca usé este método así que agradezco comentarios si lo utilizan.

Gasolina: Si uno viaja con transporte propio, gran parte del dinero se va en gasolina. Su precio puede variar hasta 2 USD por galón según la región. Es aconsejable buscar online un mapa de precios actualizado a la hora de planear la ruta. En algunos lugares el precio es más barato si se paga en efectivo, siempre es mejor preguntar. La aplicación online o para celulares/móviles Gas Buddy es útil para encontrar los precios más baratos en las cercanías de donde esté.

Viajar en autobús y dormir por 1 USD: La compañía Greyhound es una forma barata de viajar entre estados. Los estudiantes pueden acceder a un descuento del 20% por ciento. Muchos boletos de larga distancia cuestan sólo un dólar si se compra por adelantado y también es una buena idea para ahorrarse el hospedaje. Algunas personas viajan siempre de noche gastando uno o dos dólares por pasaje y si se quieren quedar en la misma ciudad dos días entonces compran un boleto ida y vuelta a algún otro sitio que cubra las horas de sueño. Los buses nocturnos suelen tener asientos reclinables, wifi gratuito y aire acondicionado. Incluso por ese precio se puede comprar dos boletos para estar más cómodo sin ningún pasajero a su lado. De esta forma se puede cubrir alojamiento y transporte por 1 o 2 USD el día. En algunas paradas la empresa incluso guarda el equipaje durante 24 horas. La compra para que sea económica hay que realizarla con antelación.

Carpooling y Rideshare (compartir transporte): Carpooling es una forma de viajar a veces más económica y rápida que permite conocer gente local. Si sos el dueño del vehículo podés ahorrarte la gasolina y si no lo sos podés encontrar alguien que te lleve por un precio más económico y una buena conversación. Hay dos formas de hacerlo, la informal y la formal. La informal es encontrando gente que acceda en hostels y publicando anuncios en Craigslist Rideshare y Gumtree, por ejemplo. La formal es a través de páginas webs especializadas como RideJoy, Zimride y ElKangaride. Incluso hay una página llamada BurningManRides.com exclusiva para aquellos que quieran ir a Burning Man.

Cuándo elegir el tren: El tren en Estados Unidos es una forma de transporte cara y sin demasiadas conexiones. Sin embargo, si tu intención es sólo moverte entre las ciudades principales, puede llagar a convenir. La compañía de trenes más grande, Amtrak, vende un pase de treinta días para viajes ilimitados dentro del país. Si la idea es viajar rápido a muchos lugares quizás puede llegar a ser una forma económica sobre todo en temporada baja cuando el costo del pase mensual baja a 300 USD (chequear con anterioridad).

Hacer autoestop / hitchhike / dedo en Estados Unidos: El mito dice que hacer dedo en el país es ilegal y peligroso. Cada uno sabe a lo que se atiene y los recaudos que debe tomar a la hora de hacer dedo. La mayor parte de historias son buenas, aunque a veces se den situaciones incómodas y con mucha menos frecuencia, peligrosas. Por otro lado, el autoestop puede ser lento en el país pero es legal en muchos estados. Según el United States Uniform Vehicle Code, si uno toma las definiciones exactas, es ilegal hacer autoestop sobre la carretera pero no desde la acera o a un lado de la carretera: “No person shall stand in a roadway for the purpose of soliciting a ride” pero la definición de roadway es: “That portion of a highway improved, designed or ordinarily used for vehicular travel, exclusive of the sidewalk, berm or shoulder even though such sidewalk, berm or shoulder is used by persons riding bicycles or other human powered vehicles”. Hay que tener en cuenta que cada estado tiene sus propias leyes y algunos, como el de Nueva York, Nueva Jersey, Wyoming, Utah y Pennsylvania, prohíben explícitamente hacer dedo. También puede ocurrir que un policía te de una advertencia por su propia ignorancia de la ley en cuyo caso conviene acatar lo que dice y esperar a que se vaya. Nunca es conveniente discutir con un policía. HitchWiki.org brinda más información, informes, reuniones y rutas de autoestop.

CÓMO COMER BARATO EN ESTADOS UNIDOS

Cocinarse: Una cocina de camping con una olla de uso personal no suele ocupar mucho espacio. La marca MSR suele tener botellas que pueden cargarse con gasolina y duran semanas. De esta forma uno se ahorra el coste de comprar cada semana un repuesto de gas y con un dólar de gasolina te sobra para todo el mes.

Dumpster Diving: La primera vez que conocí gente que comía sólo mediante esta modalidad fue en USA y me sorprendí de ver lo bien que se llega a comer. ¿De qué se trata? De ir en busca de la comida en buenas condiciones que tiran los supermercados y las tiendas. Muchos tienen fechas de vencimiento que deben respetar pero todos sabemos que dichas fechas se suelen poder extender al menos un mes más. Asimismo, los supermercados muchas veces tienen una sección de productos cocinados y cuando los tiran los dejan en recipientes limpios. Este es el caso de los pollos al horno. Es increíble lo que se encuentra de esta forma y a su vez uno está ayudando a que se desperdicie menos. Les invito a googlear sobre esta práctica e informarse un poco más. A la hora de comenzar a explorar este mundo la página dumpstermap.org brinda información sobre puntos en el mapa donde se pueden recolectar buenos productos.

Agua gratis o recargar: El agua del grifo generalmente se puede consumir pero siempre mejor preguntar a la gente del lugar. Por otro lado, las tiendas de comida rápida suelen permitir recargas gratis de las bebidas o recargas a un bajo costo. El agua corriente suele ser gratis.

Supermercados, comida rápida y promociones: En general los supermercados grandes suelen tener un área de productos en promoción porque se aproxima su fecha de vencimiento. Los precios muchas veces bajan más del 50%. Dollar Tree ofrece un montón de productos alimenticios por 1 USD y es fácil encontrar promociones de fideos instantáneos 4/6 unidades por 1USD. El patio de comida de Costco es una buena opción para comida rápida con opciones desde 1USD y McDonalds tiene un Value Menu con productos por 1 USD también. Para poder cocinar la comida, se puede hacer uso de los microondas gratuitos en las zonas de estar de los supermercados Wholefoods. Las gasolineras también cuentan muchas veces con microondas, comida rápida barata, café y fideos instantáneos. De todas formas, éstas últimas opciones no las aconsejo porque no son para nada sanas ni se puede seguir una dieta balanceada con comida rápida.

Bancos de comida: Conocí varios viajeros que iban a pedir un cajón de comida (vegetales, frutas y carne) a los bancos de comida. Desde mi punto de vista si se puee evitar mejor porque son para ayuda social. Para más información: feedingamerica.org/en-espanol/necesita-ayuda-consiga-comida/

Apps que te dan comida gratis: Existen muchas app para el móvil/celular que te regalan descuentos o compras gratuitas la primera vez que las instalas. La aplicación de DQ (Dairy Queen) brinda un cupón para un Blizzard pequeño gratis., la de Taco Bell da un 25% de descuento, la del restaurante Sonic un Slush mediano y las de Burger King y McDonald’s un montón de descuentos. Es cuestión de explorar las apps de tus lugares favoritos y los más económicos para ver qué ofrecen.

DÓNDE HOSPEDARSE O DORMIR EN ESTADOS UNIDOS

Couchsurfing y Warmsshowers: Se trata de un intercambio cultural, una forma de poder vivenciar desde dentro la cultura del país, más que de hospedaje gratuito. A la hora de utilizar ambas plataformas hay que tener bien en cuenta esto y las responsabilidades que conlleva comportarse adecuadamente en una casa ajena. Dicho esto, me encanta conseguir hospedaje de esta forma. Aprendés mucho de la cultura, nunca sabés bien qué sorpresa te deparará y, claro, es gratuito. Si quierés saber más: COUCHSURFING: Experiencia en primera persona. Warmshowers es una plataforma especialmente para ciclistas con muy buenas recomendaciones de amigos míos.

Acampar gratis o con coste: Además de las plataformas anteriores, acampar es otra opción que puede llegar a ser gratuita. Muchos parques nacionales, estatales, locales y “recreational areas” en el país poseen campamentos con meses de picnic, baños y agua potable. A veces también incluyen duchas pero no electricidad. Un “primitive camping” (campamento económico) cuesta entre 5 y 10 USD la noche aunque en algunas áreas recreacionales a veces son gratis. KOA, la cadena más grande de campamentos comerciales y recreativos en el país, ofrece campings mejor equipados pero por un coste de 20/30 USD la noche. En su página web, koakampgrounds.com, aparecen precios y lugares. Su app permite reservar con un 10% de descuento. De todas formas los KOA son más para RV que para tiendas por lo costosos. Otra opción es la página web Camp in My Garden donde se pueden encontrar patios privados en casas por un costo mucho más bajo. Para acampar por libre de forma gratuita y legal en la naturaleza hay que consultar si se puede en las carteleras o con los guardaparques. Algunos parques lo permiten, otros no y a veces piden que primero uno se registre. Conviene preguntar las reglas sobre fogatas y protección ambiental. Gorp.com brinda información sobre backpacking y acampada por libre; la base de datos interactiva de Backpacker.com muestra cientos de senderos con oportunidades de camping salvaje y freecampsites.net muestra sitios de camping gratuitos. Adicionalmente las BLM (Bureau of Land Management) también sirven como tierras para acampada gratuita. Estados Unidos cuenta con miles de hectáreas BLM, que son tierras públicas. Para llegar a ellas en general se necesita transporte propio. Hay más información en blm.gov y en internet se encuentran mapas de cada estado con las áreas marcadas.

Dormir en RV o coche: Permanecer en tu vehículo por las noches te permite dormir en algunos parques nacionales, estacionamientos de Wal-mart o frente a un café con baños limpios en una gran ciudad. Las casas rodantes y combis equipadas son muy comunes en Estados Unidos.

Voluntariado: Muchos programas de voluntariado ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajo. Se pueden encontrar desde trabajos a corto plazo de control de especies, proyectos de Passport In Time como restauración de espacios o trabajo en granjas comunales. Algunas plataformas para encontrar voluntariados por anticipado son WorkAwake, HelpExchage y Wwoof. Hay que elegir a conciencia voluntariados justos ya que si aceptamos tratos inapropiados también estamos validando la conducta.

Alquiler de habitación o de casas a precios bajísimos: Alquilando a través de Airbnb y VRBO una habitación o un departamento uno se puede ahorrar hasta un 49% en comparación con el pago de un hostel o de un hotel. Además de ahorrar te permite contar con acceso a la cocina, la lavadora y todos los artículos.

Hostels: Una cama en un dormitorio compartido puede llegar a costar 30 USD por noche resultando mucho más caro que Airbnb en general. Sin embargo, son un buen lugar donde conocer otros viajeros y hacer amigos o intercambiar información. Las principales ciudades suelen tener sucursales de la YMCA y YWCA que ofrece alojamiento barato.

Priceline y Hotwire: Le das al sistema “Name Your Own Price” el precio, la clasificación de estrellas, área y las comodidades básicas para reservar una habitación de hotel por precios bajísimos. Si aceptan tu oferta, te envían información sobre la habitación asignada pero te dicen qué hotel es hasta después de realizada la reserva.

Mi recomendación para mantener el coste al mínimo es utilizar Couchsurfing, acampar por libre, alojarse en hostels cuando quieras sociabilizar y usar Airbnb en vez de hoteles cuando se busque comodidad.

CÓMO EXPLORAR BARATO ESTADOS UNIDOS (PASEOS)

Entrar gratis a los museos: Muchos de los museos tienen una noche libre una vez por semana generalmente entre 16 y 20 horas los jueves o viernes. Otros son de admisión sugerida (suggested admission) que significa que podés pagar lo que quieras aunque en general no suelen advertirte de ello y terminás pagando lo que sugieren. Es muy importante leer bien los carteles. Por ejemplo el Met Museum de Nueva York tiene admisión sugerida.

Ciudades de atracciones gratuitas: A la hora de elegir una ciudad, si se viaja con poco presupuesto, conviene tener en cuenta las atracciones gratuitas con las que cuenta además del ambiente. Por ejemplo en Washington D.C. se puede visitar gratis el zoológico nacional, el Museo de Historia Natural y sus diferentes distritos. En Nueva Orleans se puede caminar por el Distrito de las Artes y el Barrio Francés. Los centros de turismo y Mr. Google suelen tener información sobre eventos y museos gratuitos.

Apps de eventos locales: La ventaja de tener un móvil/celular es que hay aplicaciones para cada necesidad. Thrillist y Songkick ofrecen ideas sobre qué hacer en cada ciudad como muchas otras app de eventos locales gratuitos, pagos o con descuento.

Senderismo: Estados Unidos está muy preparado para realizar senderismo. Los recorridos más famosos son el Pacific Crest Trail, el Appalachian Trail y el Continental Divide. Thru Hike significa que harás el camino entero lo que puede llegar a tardar meses. Las caminatas de menor recorrido en general son tramos o section hike.

Pase para Parques Nacionales: Por 80 USD por vehículo se puede comprar un pase anual a los 59 parques nacionales así como a cualquier otra área de recreación administrada por el Servicio de Parques Nacionales. En el mismo vehículo pueden ingresar por ese precio hasta tres personas. El coste individual por un solo parque suele ser de 20/25USD por lo que, incluso si uno se queda menos de un año, conviene el anual si uno va a visitar al menos tres parques o si es un grupo de varias personas con transporte propio. No es necesario pedirlo con antelación, se compra al ingresar. Perderse los parques nacionales de Estados Unidos es una locura ya que son de una belleza y una diversidad inimaginables. Recomiendo Grand Canyon, Grand Tetons, Yellowstone, Glaciar National Park, Redwood National Park y Yosemite.

City tourism cards: En las ciudades se suelen vender pases de turismo para un gran número de atracciones por 30/40 USD. Muchas veces incluyen el transporte público de forma gratuita y descuentos en restaurantes. Si el plan es visitar un montón de museos y atracciones, es posible que ayuden a ahorrar un buen monto de dinero. Se pueden comprar en los centros de información turística u online.

Excursiones en bicicleta: Estados Unidos tiene muchas ciudades, como Portland, que son ideales para recorrerlas en bicicleta. Además de hacer ejercicio y vivir el espacio de una manera diferente, se ahorra en transporte.

IDEAS VARIAS PARA ESTADOS UNIDOS

Internet y contraseñas gratuitas: Cuando uno está acampando o sin conexión wifi comienza a darse cuenta lo importante que se torna encontrar internet cuando uno quiere comunicarse con la familia, investigar el próximo sitio o trabajar a distancia como nómade digital. La app Wifi Map te muestra los lugares disponibles con wifi en el mapa y además posee muchas veces las claves de acceso. De esta forma uno puede conectarse desde un estacionamiento, en un parque o cualquier otro lugar disponible sin necesidad de pagar.

Bañarse en la carretera: Quienes acampen o duerman en sus vehículos seguramente se preguntarán dónde pueden bañarse. Muchos de los lavaderos de autos y RV sobre las rutas (car wash) tienen tanto lavaropas como baños grandes y limpios equipados con duchas. Uno paga por baño y no te dicen nada si te quedas un buen tiempo disfrutando el agua caliente, si cargas tus botellas con agua potable o si usas los enchufes de la instalación para recargar tus equipos electrónicos. No son gratis pero uno los puede aprovechar a tope.

Viajar fuera de temporada: Como todos sabemos viajar en temporada baja a veces hace que uno se ahorre el 50%. En temporada los precios de los alojamientos, los campings, los servicios y la gasolina suben. Además de las vacaciones y las temporadas de turistas también hay que tener en cuenta los días festivos de EEUU.