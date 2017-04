Confirmado: El Río Atuel no tendrá agua en Semana Santa

La decisión del corte -a partir de mañana- quedó firme. Los inspectores esta mañana en la subdelegación de aguas del Río Atuel, en General Alvear, no dieron lugar al pedido de la Cámara de Turismo, de erogar agua por cinco horas, de jueves a domingo. Muchos turistas que visitarían San Rafael para hacer Rafting cancelaron sus reservas.

El sanrafaelino, Lucas Quesada, Vicepresidente del Ente Provincial de Turismo, participó del cónclave, con otros funcionarios del gobernador Alfredo Cornejo, pero los inspectores de cauce, se mantuvieron firmes y rechazaron el pedido, que era el de todos los prestadores.

Nuevamente San Rafael se ven perjudicado al no poder realizar las actividades en el río, uno de los principales atractivos de la zona, por una decisión unilateral,que va directamente en contra del desarrollo económico del departamento, sin contemplar la actividad como la turística, muy importante para desarrollo departamental.

Todos los turistas que están preguntando,a las agencias de turismo de la zona y hoteles “podemos hacer rafting” les responden que NO por una decisión de los inspectores de cauces que decidieron que el río permanezca cortado en Semana Santa.

Lamentable que no exista lo que tiene existir, para sostener a un sector que da trabajo en la región y no recibe subsidios como el agro.No es la primera vez que se corta el caudal del río durante fines de semana largos, una de las fechas las más buscadas por los turistas.

El 2017 es año de elecciones, será un momento de meditación en el cuarto oscuro, cuando decidamos votar a nuestros representantes, y no nos dejemos obnubilar por la mediatización de los candidatos, que al final no resuelven nada, o algunos parecieran que todavía no se enteraron que sucederá a partir de mañana.

