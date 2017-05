Cornejo quiere que las cuotas del IPV tengan el valor de un alquiler

El Gobernador ratificó que hubo un crecimiento de barrios precarios. Quiere que el recupero por las cuotas sirva para construir. “Mendoza se ha empobrecido”, aseguró.

El gobernador Alfredo Cornejo habló sobre la radiografía social que publicó la Nación en base a la cantidad de villas que hay en Mendoza y, en ese sentido, aseguró que Mendoza se “ha empobrecido” en los últimos años. Justamente, según Cornejo, el crecimiento en la cantidad de asentamientos tiene que ver con esa situación.

“La Argentina se ha empobrecido y Mendoza también. Nuestra provincia es cuarta en todo, es lógico que estadísticamente seamos la cuarta provincia en villas. No es una cosa que nos enorgullezca”, agregó.

Para salir de la situación de precariedad habitacional, el Gobernador dijo que hay que seguir varias líneas de acción. Una de ellas es priorizar la erradicación de asentamientos en los planes de vivienda y también crear un “círculo virtuoso” en el IPV para que se puedan financiar más viviendas. Allí apuntó a un tema que muchas veces se ha intentado sin éxito: que las cuotas de las casas que entrega el Estado se actualicen.

“Hay que hacer un sistema más sano, hacer funcionar al sistema virtuoso, que unos paguen sus casas para que otros puedan acceder a una nueva vivienda. No pueden licuarse las cuotas con la inflación como pasa hoy que hay cuotas de 70 pesos. La cuota tiene que ir más o menos a lo que el mercado inmobiliario requiere para alquileres, ese es el punto de equilibrio. Una cuota de 4 ó 5 mil pesos para una vivienda tipo de 50 metros cuadrados”, dijo Cornejo.

El IPV tiene en estudio un sistema de actualización de las cuotas que aún no es oficializado.

Más casas

Como ocurre desde hace varias semanas, Cornejo recorre, inaugura o anuncia una obra por día. Hoy entregó un barrio de 45 casas en Guaymallén, que tuvo como destinatarios principales a policías. En la entrega del barrio, Cornejo dijo que este año tendrá una inversión récord en la construcción de viviendas, que rondará los 2.700 millones de pesos. Cornejo dijo que quieren llegar a fin de año con 2.500 casas nuevas.

En 2003, había 131 villas y ahora son 205. Pero Cornejo trató de llevar agua para su molino. “Si se fijan en el detalle de ese estudio se puede ver que en Godoy Cruz la cantidad de villas bajó y en Guaymallén y Las Heras ocurrió lo contrario. Esto tiene que ver con la gestión de Biffi y mía, donde priorizamos la erradicación de villas. Eso es lo que hay que hacer”, dijo el exintendente de Godoy Cruz.

Además, aseguró que es necesario que haya un plan integral para tratar de radicar los barrios donde haya servicios básicos y no en terrenos no aptos. “La pobreza no sólo se mitiga con un trabajo del Estado. Distribuir la riqueza requiere generarla primero. Y hay que ir a una economía sana, que es lo que se está haciendo”, cerró Cornejo.

Fuente MDZ

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios