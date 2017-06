Cornejo ratificó su poder en las listas para las PASO

Alfredo Cornejo. Logró imponer su estrategia y puso bajo su mando a todo el radicalismo y también a todos los aliados. Las listas son casi 100% cornejistas y forma su tropa futura. A pesar de que muchos no están convencidos, pudo mantener la alianza heterogénea que lo llevó al poder en 2015 y evitó la fuga de votos.

Los aliados desdibujados. Los partidos aliados de Cambia Mendoza perdieron terreno. En las primeras líneas de las candidaturas nacionales hay un 100% de radicales (más allá de la simpatía de Perti por el Pro) y algo similar ocurre en los distritos. Cornejo no cedió espacios protagónicos y algunos de los aliados, como el PD, perdieron por intransigentes. Allí hay algunas apostillas curiosas: la titular del Casino Josefina Canale iba a ser candidata. Aseguran que las autoridades del PD no la aceptaron por no considerarla “propia”. Ella respondió con un gesto: borró su foto con el logo del PD y, en cambio, puso otra con fondo morado. ¿Mutación partidaria?

Peor fue la situación del Frente Renovador, Libres del Sur y el Partido Socialista. A último momento decidieron bajar la lista de candidatos nacionales con la que competirían en las PASO.

El gabinete. Cornejo deberá rehacer su gabinete de salud y desarrollo social tras las elecciones. No sería un dato tan trascendente, si no fuera que será el tercer cambio en el mismo ministerio desde que asumió. Incluso tuvo problema para armar ese ministerio antes de asumir. Se fue Giachi por escándalos, se irá Najul por candidata y también Marcela Fernández por la misma razón. Pero Cornejo perderá de su lado a otros fieles, como Diego Costarelli, coordinador de Gabinete y secretario privado del Gobernador. El joven está a su lado desde que era intendente de Godoy Cruz y es signado como “los ojos espías” de Cornejo en distintos ministerios.

El kirchnerismo. Se desdibujó como sector. Aunque presenta lista propia, puso un “huevo en cada canasta”, pues en las tres listas del peronismo hay algún allegado a La Cámpora o el kirchnerismo. Los principales protagonistas de ese sector le sacaron el cuerpo a las candidaturas, quizá con temor a quemarse. Allí vale recordar que a diferencia de lo que ocurrió en Buenos Aires, donde Cristina va por fuera del PJ, los kirchneristas locales se mantienen en el partido y no corren como favoritos frente a las otras dos listas.

El PJ, partido. Si bien las PASO fueron creadas para elegir candidatos y que el PJ tenga inernas abiertas puede ser positivo para el sistema, el contexto no los favorece. Llegaron sin un liderazgo firme y las elecciones de agosto tendrán, como nunca, un efecto interno más que de posicionamiento político en general. Los sectores tradicionales de ese partido se desmembraron y hay alianzas circunstanciales que suenan raras. El sector azul, por ejemplo, tiene candidatos enfrentados y hasta se hizo una alianza transitoria entre dirigentes de la Corriente, como Ciurca, con azules, como Fadel.

¿Renovación?, bien gracias. Las listas que se postularán tienen pocas caras nuevas. La futura legislatura tendrá varios nombres nuevos, pero eso ni significa necesariamente renovación. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Pinto, que apunta a ser legislador por primera vez. Claro que viene de ser intendente reelecto varias veces y forma parte de una dinastía en el Este. Dentro del oficialismo hay varios legisladores que llegarán por primera vez, pero Cornejo prefirió mantener todo el orden y postula para la reelección a Juan Carlos Jaliff, en el Senado, y Néstor Parés, en Diputados. Ambos garantizan algún control y también que no haya rebeldía en la cabeza e la Legislatura.

El PJ está muy lejos de renovars. Las listas en pugna son viejos conocidos de listas e internas. Omar Félix ya fue candidato y legislador nacional, además de intendente. Jorge Tanús fue presidente de la Cámara de Diputados en los dos gobiernos del peronismo, aunque recién ahora da el salto a una pre candidatura nacional.

Las bellezas. Félix se mostró exultante al momento de presentar su lista. En una conferencia de prensa, destacó la juventud de algunos de sus integrantes, y también la belleza. Esto pareció divertir a Laura Soto, pero Mariana Ábrego, quien va en tercer término, mostró sólo una tibia sonrisa.

Fuente: mdz

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios