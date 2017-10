Cornejo: “Tenemos una visión integradora de la ruralidad”

El Gobernador participó en la apertura de las actividades del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que se desarrolla en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Desde este lunes y hasta el miércoles, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) estará realizando actividades en la provincia de Mendoza, con la participación de referentes mundiales. Se trata de la reunión anual, y en ese marco, este lunes se llevó a cabo el Seminario-Taller Repensando el desarrollo rural en América Latina y el Caribe, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Participaron en la apertura el Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner.

También estuvieron presentes el rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi; Alejandro Zlotolow, subsecretario de Agricultura del Gobierno de Mendoza; Joaquín Lozano, director de la División de América Latina y el Caribe de FIDA; Hugo Beteta, director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina de CEPAL, quien expuso sobre las perspectivas de la región; Julio Berdegué, subdirector general y representante regional en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que habló sobre mitos y realidades sobre la pobreza rural en América Latina y el Caribe.

Durante la apertura, el Gobernador Cornejo dijo: “Mendoza, como buena parte de América Latina y el Caribe, sufre la problemática rural pero también ve en ella una oportunidad de desarrollo. Un entorno económico sano para el país y para Latinoamérica genera las condiciones para un mejoramiento rural. Ese entorno económico, que va a costar un tiempo construirlo para poder alcanzar esos objetivos, es condición sine qua non pero no suficiente”.

Trabajo conjunto

“Necesitamos una intervención más específica e inteligente de organismos públicos y privados. En ese sentido, es de gran utilidad todo lo que hayamos hecho, y podamos hacer, en conjunto con el FIDA. En ese sentido, ponemos a disposición de la ruralidad varias instituciones que tienen años en Mendoza, no sólo el IDR, sino también el Iscamen, la Dirección de Contingencias Climáticas, el INTA y otras instituciones de ese tipo. Estamos dispuestos a trabajar cada a codo para reducir la pobreza y generar un entorno en la ruralidad para que nuestros ciudadanos se queden en el campo produciendo más. Para ello hay que enmendar errores que se han cometido en el pasado. Por ejemplo: el plan de ordenamiento territorial es lo que nos permitirá no retroceder, hemos perdido 12 hectáreas de agua en los últimos años por no haber tenido ese plan que ahora fue aprobado por la Legislatura casi por unanimidad. El plan tiene como objeto enmendar esos problemas y desde luego hacer un mejor uso del agua”, agregó el mandatario.

Respecto de la ruralidad, Cornejo explicó: “La tarea política y el liderazgo para alcanzar estos objetivos es muy importante para tener una visión integradora de la ruralidad. Estamos promoviendo que los profesionales de la educación y de la salud se queden trabajando en la ruralidad premiándolos con incentivos. Queremos premiar a los docentes con el 80% o 100% de la zona para aquellos docentes de escuelas rurales que se queden a trabajar allí. Hay una gran inversión en cuanto a movilidad en esos lugares. Estamos por licitar para comenzar a llevar entre el 2018 y el 2019 el transporte público de media distancia. Creemos que podemos lograr una mejor movilidad para que la gente se quede en el campo. Queremos revisar cada uno de los financiamientos y ajustarlos para poder optimizar los programas que ya tenemos y que se obtengan mejores rendimientos”.

La migración

El ministro Kerchner comentó: “En los últimos años ha habido una gran migración de lo rural a lo urbano, un vaciamiento del campo, hay muchas hectáreas (12 mil) con derecho a riego que se han convertido en urbanas y uno de los objetivos principales de la ley de ordenamiento territorial es justamente ordenar el crecimiento de la ciudad, para preservar la parte agrícola que nos constituye como provincia”.

“Se van a bajar distintos fondos como los del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) para ayudar y desarrollarlo y que sean productivos y competitivos. Con el Emprende Mendoza en el Sur hicimos lo mismo con 1.700 chicos a los que se les enseñó que pueden crecer desde su lugar y lo que significa el desarrollo de más tecnología para el agro. Se puede ser una persona moderna y trabajar en el campo mendocino con todos los beneficios de la tecnología. Por otro lado, el Gobierno, llevando los servicios a todos lados, genera arraigo para que la gente pueda vivir en la ruralidad”, finalizó el funcionario.

Nuevos desafíos

Por su parte, el rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, afirmó: “Para nosotros es todo un desafío esta jornada, no sólo por los cambios del ámbito rural sino por la discusión que viene del desarrollo del agro, queremos aceptar lo que viene en el futuro y cuentan con la Universidad para avanzar de forma integral con nuevos cambios”.

Para finalizar, Joaquín Lozano, director de la División de América Latina y el Caribe de FIDA, destacó: “Esta jornada se desarrolla en un momento critico del desarrollo rural de los países de América Latina y el Caribe, son momentos decisivos en materia agrícola y en el combate de la pobreza rural. Nuestra laboral va dirigida a quitar la pobreza y el hambre y a cambiar vidas en las comunidades. Son 70 millones de personas las que viven en la pobreza y el crecimiento económico no es suficiente para combatirla, 1 de cada 2 latinoamericanos que viven en zona rural es pobre”.

“El FIDA invierte en la población rural y, al empoderar a estas personas, les ayuda a reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y fortalecer su resiliencia. Desde 1978, hemos destinado 18 900 millones de dólares estadounidenses en donaciones y préstamos a bajo interés a proyectos que han permitido llegar a alrededor de 470 millones de personas. El FIDA es una institución financiera internacional y una organización especializada de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde se encuentra el mecanismo central de las Naciones Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura. Hoy tenemos proyectos para continuar en este sentido, este trabajo no es suficiente y las organizaciones internacionales deben involucrarse y concentrarse en una solución con políticas públicas comunes”, finalizó Lozano.

Los detalles del FIDA

Durante la primera jornada del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, también expuso Gerhard Reinecke, especialista principal en Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el mito de la urbanización; Hugo Beteta, director de la sede dubregional en México de CEPAL, quien disertó sobre el mito de la renta media.

Además, participaron como comentaristas Edith Obschatko, especialista en Políticas Agropecuarias del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA (TBC); Rodrigo Paz, alcalde de Tarija, Bolivia; Regis Chapman, jefe de Programas del Programa Mundial de Alimentos y beneficiarios de programas financiados por el FIDA en Argentina.

El objetivo del FIDA

En este seminario se repensó el desarrollo rural en América Latina y el Caribe, se evaluaron la profundas transformaciones en la región y se analizaron los nuevos paradigmas que están reconfigurando el mundo rural en América Latina, debatiendo el papel que debe desempeñar el FIDA con el fin de orientar una nueva generación de intervenciones.

FIDA es una agencia especializada de las Naciones Unidas, fundada en diciembre de 1977, con el objetivo de servir exclusivamente a las poblaciones que viven en pobreza en zonas rurales de los países en desarrollo.

Es una institución financiera que suministra préstamos y subsidios para sus países miembros en vías de desarrollo, para programas y proyectos dirigidos a la población rural, ya sea que estén sin tierra, minifundistas, mujeres, artesanos, pescadores, pastores o indígenas.

Las inversiones del FIDA tienen la meta de permitir a las personas que viven en situación de pobreza acceder a los medios de producción, tierras y agua, insumos técnicos, capacitación y extensión, mercados, investigación de adaptación para sostener la base de recursos, crédito y servicios comunitarios.

Las operaciones de préstamos del Fondo están dirigidas a cofinanciar proyectos rurales, implementados por los gobiernos prestatarios o por las instituciones cooperantes, que pueden ser otras agencias de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales o bancos regionales.

Durante los cuarenta años de sus operaciones, el FIDA ha desarrollado enfoques específicos en la erradicación de la pobreza, enunciados sobre la capacidad de sus participantes rurales para ser agentes de cambio.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios