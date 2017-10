Cornejo: “Yo soy el representante del interés general”

El Gobernador lo hizo en el discurso que brindó este mediodía en el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas del departamento. Destacó la realización de nuevos acueductos, anunció una nueva línea de créditos, la construcción de un puente badén en la calle Los Filtros y el armado del proyecto ejecutivo para mejorar la infraestructura del Cañón del Atuel.

El Gobernador participó este mediodía del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, organizado por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria (CCIA) del traslado del departamento. Fue en el salón Alto Belgrano, del distrito Las Paredes. Allí Cornejo estuvo acompañado por parte de su gabinete provincial, legisladores y referentes del departamento.

Al comienzo de su discurso el Gobernador dejó en claro que “estamos cambiando demagogia y populismo por verdad y soluciones duraderas” y repasó lo realizado por su gestión en materia económica, resaltando la importancia de diversificar la matriz productiva de la provincia ya que sumando las áreas de agricultura y agroindustria, representa el 23% del producto bruto geográfico. “Es una fuente genuina de empleo ya que 2 de cada 4 familias mendocinas viven de esta actividad” detalló Cornejo.

El Gobernador también resaltó las inversiones realizadas en la lucha antigranizo “usamos un 18% más de bengalas en la lucha antigranizo y más del doble de cartuchos que el promedio de los últimos 5 años. Además, para esta temporada que inicia pasamos de tener 3 aviones a tener 4”.

Respecto al seguro agrícola, el mandatario resaltó: “Suscribieron 4.500 productores que hoy pagan sólo el 20% del costo del seguro. A su vez, este seguro cubre el pago por cultivo, no por unidad productiva, lo que mejora las perspectivas de cobro frente a una contingencia climática”.

En referencia del fondo compensador agrícola, Cornejo detalló: “En la temporada 2016/2017, se atendieron 2.500 productores, con 24.512 hectáreas compensadas. En San Rafael y Alvear se adhirieron 1.764 productores, lo que equivale a decir que se compensaron 15.832 hectáreas por un monto de más de $78 millones”.

“Es la primera vez que se paga un ciclo en tiempo y forma. Requirió de $110 millones. Respetar los plazos de pago permitió que los productores accedan al nuevo Seguro Agrícola. Este es un ejemplo de buena administración al servicio del productor”, agregó el Gobernador.

La lobesia botrana es otro de los programas que puso en relieve Cornejo “estamos invirtiendo $400 millones en la campaña 2017 de erradicación de la polilla de la vid, cubriendo así el 100% de los cultivos del departamento”.

“En materia ganadera, hay que decir que el sector viene en franco crecimiento, pasando de 388.000 cabezas en 2012 a 500.000 en 2017” sentenció el mandatario y respecto a la obra pública dijo: “La inversión es de $4.099 millones, lo que representa el 11,5% de toda la provincia, 2 puntos por encima de los 9,2% que recibe la comuna en concepto de coparticipación”.

“Estamos inaugurando obras. Acabamos de traspasar para su operación a Aysam, el establecimiento depurador de Cuadro Nacional, e inauguramos la ruta provincial 191, obras que hacen a una mejora en la conectividad y en la calidad de vida de sus habitantes”, puntualizó .

En el mismo sentido, el Gobernador destacó: “Invertimos $150 millones en la obra de interconexión eléctrica de la Ciudad con Nihuil 4. La obra está al 96% y sirve para atender la creciente demanda de la Ciudad y sus alrededores”, afirmó Cornejo.

Proyecto ejecutivo Cañón del Atuel

Consultado sobre los próximos trabajos en el departamento, el Gobernador adelantó: “En breve haremos un puente badén sobre el río Diamante en la calle Los Filtros de San Rafael, es un puente que será de mucha utilidad para la carga pesada, además hoy licitamos el desvió de carga pesada de Monte Coman. Una acción importante es que haremos el proyecto ejecutivo para el Cañón del Atuel para mejorar la infraestructura turística, es una obra que llevara varios años y lo hará vialidad provincial. Queremos fortalecer a San Rafael como destino turístico con infraestructura, promoción y conectividad”.

Nuevos Acueductos

Durante su discurso, Cornejo explicó: “Hoy firmamos aquí mismo un convenio con el Consejo Federal de Inversiones para financiar los estudios de formulación de tres nuevos acueductos, uno de ellos es el Acueducto Ganadero Monte Comán-La Horqueta, que beneficiará a 470.000 hectáreas y 70 productores ganaderos, además se agregan el de Santa Rosa y el de La Paz, en total estos tres acueductos beneficiaran a 1,5 hectáreas, si a esto le sumamos el Bowen Canalejas vamos a tener intervenidas 2,5 hectáreas para mejorar la ganadería”.

Seguridad

En su discurso del Gobernador destacó los avances en materia de Seguridad en el Sur Mendocino. “Ustedes saben que mejorar la seguridad pública es mi mayor obsesión. Por eso estamos llevando adelante una política de mano firme. Hemos fortalecido el sistema de seguridad pública con más equipamiento, más tecnología y procesos judiciales más ágiles y eficaces para la persecución del delito”.

“En materia de equipamiento, puntualmente, se ha hecho un fuerte aporte en San Rafael, invirtiendo más de $60 millones en mejorar la infraestructura de 7 comisarías y destacamentos policiales y la terminación y adecuación de la Colonia Penal Sixto Segura.También se ha dotado a la fuerza policial con el helicóptero B3 que antes estaba en el Gran Mendoza, y se han entregado 44 nuevas movilidades”, enumeró Cornejo.

Respecto a la implementación del Código Procesal Penal, el mandatario señaló: “Estamos completando el camino de implementación del Código Procesal Penal, en todo el territorio provincial, luego de 18 años. El 1 de agosto 2017 se comenzó a implementar el Código Procesal Penal en la Segunda Circunscripción: San Rafael, General Alvear y Malargüe, y hoy arranca en el Valle de Uco, única circunscripción que faltaba, culminando con la unificación de todo el sistema penal”.

Fomento al empleo

Además el Gobernador, resaltó que “la semana próxima estaré enviando a la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objeto fomentar el empleo. Se trata de un valioso instrumento que consiste en un bono fiscal de $3.500 pesos por mes durante 4 meses para aquellas micro y pequeñas empresas que aumentaron su planta de personal entre 2016 y 2017 en un 10%. El bono se podrá usar para pagar ingresos brutos y sellos”.

Nueva línea de créditos

Para finalizar, Cornejo anunció: “Lanzamos una nueva línea de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas mediante la firma un convenio entre Banco Nación y el Fondo para la Transformación y Crecimiento, que tiene por objeto contribuir con el desarrollo productivo, apoyando a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a través de créditos destinado a la Inversión y Capital de Trabajo por $400 millones de pesos, con tasas accesibles de entre 12% y 16,85%, a 5 años y 18 meses de gracia”.

Además recordó que “para el año 2018 ya se envió a la legislatura una nueva reducción de IIBB para otras 116 actividades, que beneficiarán a 26.543 contribuyentes más, con un esfuerzo fiscal de casi $300 millones. Así, el impacto total implica 213 actividades sobre 690, de manera que en dos años se redujo el impuesto al 31% de las actividades; beneficiando a 60.000 contribuyentes”.

Al finalizar el discurso, el Gobernador pidió “que apoyen a esta política que es pro crecimiento económico, pro sistema económico sano, donde la inversión está a la cabeza, que sus decisiones sean acompañadas por un Estado que crea un ambiente sano para que ustedes tomen riesgos, ese es mi pedido. Me gustaría una participación activa. Hay políticos que quieren hacer las cosas bien, y son muchos y de todos los partidos. No que generalizar porque la generalización nivela para abajo, y mete a todos en la misma bolsa. Hay gente distinta que quiere crear las condiciones para que Mendoza y Argentina salgan adelante”.

“Los políticos tenemos que ser más eficientes a la hora de administrar los gastos. Quiero que focalicen en las leyes laborales también. Quiero dar una pelea en la Nación, y no en contra de mi Gobierno. Lo que quiero es que hayan convenios colectivos de trabajo adecuados a cada una de las regiones y no convenios colectivos generales que hablen de salarios que se pueden pagar en Buenos Aires pero en San Rafael, Godoy Cruz, Las Heras o Guaymallén no se pueden pagar. También quiero que estemos adheridos a la nueva ley de ART, quiero que apoyemos la ley que hemos tratado y sacado en la Legislatura sobre conciliación obligatoria en materia laboral para que antes de ir a un juicio laboral, concilien el trabajador y el empleador antes de ir a una Cámara Laboral”, y agregó: “Yo soy el representante del interés general”.

