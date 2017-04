“Crónica de un aviso radial” se estrenó en Tandil

El 8 se proyectó el filme, con gran aceptación que el público, premió con su presencia y aplusos para la labor llevada adelante en ¨Crónica de un aviso radial¨ por personal de Área de Salud, Radio Nacional Malargüe , y el director de la misma.

La constante lluvia, cortes de rutas por inundaciones, no fue impedimento para que después de un largo viaje de más de 20 hs, la comitiva de Malargüe, llegara al estreno a nivel Nacional en la ciudad de Tandil de la película dirigida por Héctor Ricardo Aranda.

En Tandil fueron recibidos por el Intendente Dr Miguel Lunghi y personal de salud de este lugar, por gestión de la familia Maggiori que fue de gran ayuda. Héctor Ricardo Aranda agradeció las felicitaciones y la invitación al cierre del concurso internacional de cine religioso llevado a cabo en el Salón Blanco del Flamante municipio de esa ciudad.

Tuvo especiales palabras para la comitiva que lo acompañó y los integrantes de la Sala INCAA UNICEN, el contador Adrian Agüero que llegó desde Bs As y a su familia que lo acompaña siempre.

Finalmente señaló que el logro no es para el si no para todo el pueblo de Malargüe que lo ha visto crecer.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios