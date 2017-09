Cuesta de los Terneros trágica: los frenos no habrían sido óptimos

El Juez Pablo Peñasco, titular del 1º Juzgado de Garantías,que al momento del incidente del colectivo en la Cuesta de los Terneros, el 25 de junio 2017, estaba al frente del 2º Juzgado de Instrucción, brindó detalles sobre el proceso de investigación del caso.

Lo hizo acompañado de la titular de la Fiscalía Correccional, Florencia De Diego. Ambos hablaron de la causa judicial en la que se investigan los desafortunados acontecimientos que dejaron un saldo de 15 víctimas fatales y varios heridos, debido al vuelco del transporte tras haber participado en un certamen de danza en el Teatro Roma en esta ciudad.

Peñasco especificó que “a raíz de las medidas de prueba que hemos ido desarrollando, destaco las más pertinentes, que permiten ir conociendo algunas de las características en cuanto a las circunstancias de modo en que ocurrió este hecho lamentable”.

“En primer lugar -detalló- podemos destacar que por la actuación del Cuerpo médico forense de la Segunda Circunscripción judicial, con el apoyo muy valioso de la Policía de Mendoza se llevaron a cabo las constataciones de las lesiones de las personas que resultaron afectadas en lo físico por este accidente y la constatación de las personas fallecidas. Esos informes, primero la actividad que se cumplió el mismo día del hecho y en la madrugada del día siguiente, implicó la necesidad de redactar los informes pertinentes que ya fueron agregados al expediente judicial correspondiente y que constituyen una prueba valiosa y muy pertinente, porque permite establecer las lesiones física y obviamente certificar las defunciones de las personas que murieron. Eso por un lado permite determinar quiénes fueron las víctimas, tanto fatales como las víctima supervivientes que quedaron lesionadas. Esto lo destaco por una actividad probatoria posterior, que es la notificación de los derechos que les corresponden a las víctimas de los delitos. Estamos hablando de las personas lesionadas o de los familiares de las personas fallecidas, por cuanto el Código procesal penal obviamente establece la necesidad y la obligación de notificarles los derechos que les corresponden a los mismos”.

“Por otro lado -especificó el Juez- en consecuencia se libraron los oficios correspondientes al Departamento judicial de San Martín, que está interviniendo en la provincia de Buenos Aires, con el diligenciamiento de estas medidas, con mucha diligencia y gentileza, a pesar del trabajo que tienen, recibiendo los testimonios de estas personas, estamos hablando de los familiares de las personas fallecidas o de las personas lesionadas y derivándolas al Cuerpo médico forense del departamento judicial de San Martín, para que hagan una nueva constatación de las lesiones y esos informes se agreguen después a la causa”.

Uno de los aspectos de la investigación en los que se ha trabajado puntualmente son los informes de peritos mecánicos, para determinar si existió una falla en el sistema de frenos del vehículo.

Sobre el particular Peñasco apuntó que “hubo un trabajo en equipo de estos técnicos mecánicos, conducidos por el Ingeniero en mecánica, especializado en el tema Ibaceta, de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta pericia, que es bastante completa y que está enfocada fundamentalmente a lo que es el funcionamiento en sí de las distintas medidas de seguridad del colectivo y del sistema de frenos, nos informa acerca de distintas situaciones propias de un colectivo, especialmente relacionadas con el sistema de frenos, nos dice que si bien el sistema de frenos funcionaba, no lo hacía en condiciones óptimas de funcionamiento. En general la conclusión es esa; no voy a entrar en detalles propios, que son en sí materia de la ingeniería mecánica. Pero sí puedo decirles que, digamos, las conclusiones en general de esta pericia hacen referencia a que el sistema de frenos, en condiciones normales del uso del colectivo, respondería entre un 77 a un 78% de lo que serían las condiciones normales”.

Fuente: radionacional.com.ar

