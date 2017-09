Culpan a OPS por las demoras de la obra R 40 sur

Días atrás visitó Malargüe Patricia Gutiérrez, gerente regional de Vialidad Nacional, debido al pedido de los autoconvocados por la 188, ya que vialidad tuvo que sacar la máquina que estaba haciendo el mantenimiento de la ruta y enviarla a San Luis.

La funcionaria aclaró: “era una máquina que nos había prestado San Luis y la tuvimos que mandar porque se habían inundado las rutas de la Pampa, parte de las que San Luis mantiene, y la que pusimos por parte de vialidad se había roto” y adelantó: “el compromiso que hemos tomado es que la semana que viene, a más tardar en 15 días, vamos a destinar una máquina que siga haciendo los trabajos de mantenimiento”.

En la oportunidad aprovechó para explicar por qué aún no se ha terminado el trabajo sobre la ruta 40 sur: “todos sabemos que la ruta nacional 40 tuvo serios inconvenientes con la empresa que la tenía (OPS); se hizo ya toda la tramitación para que ésta pudiera cederle el contrato a otra; vialidad dio el Ok para que esto sucediera, está en los trámites. CHEDIAC en algunas partes ya ha puesto el obrador”, continuó: “todavía está faltando que la empresa OPS termine de firmar la cesión, nos está costando, así como nos costó llevar la obra con ellos, que termine los trámites administrativos, pero estamos en proceso”.

Ante la consulta del tiempo en que se terminaría la obra, Patricia Gutiérrez enfatizó: “no me arriesgaría a dar tiempos, pero en el proceso de uno o dos años, ésta podría estar en condiciones; las demoras se debieron en primer lugar, a una empresa que fue muy mala como fue OPS, que no hizo nada; por otro lado alguna especie de quedado de vialidad Nacional que no la intimó y no le quitó la obra en el momento en que se podía haber hecho”.

Fuente:fmeolica.net

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios