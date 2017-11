D’Elía: “Cristina no puede hacerse la pelotuda, hay que armar un comando para la resistencia”

Ante la detención de Amado Boudou, el dirigente piquetero envío un mensaje claro: “Le digo a Cristina, a su hijo y a los pibes de La Cámpora: pónganse las pilas”.

La noticia de la detención de Amado Boudou sacudió en el ceno del kirchnerismo, y Luis D’Elía explotó con una crítica a sus compañeros de sector.

En su programa, el dirigente piquetero anunció: “Acaban de detener a Amadou Boudou, vicepresidente de la República de Cristina Fernández de Kirchner. El mejor ministro de Economía en 12 años de kirchnerismo”.

Afectado por la situación, D’Elía, mandó un mensaje claro: “Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco y absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos llevó a nada”.

“Le digo a Cristina, a su hijo y a los pibes de “La Cámpora”: pónganse laS pilas. Córtenla con el sectarismo” y cerró “hay que constituir la resistencia”.

Fuente Radio Mitre

