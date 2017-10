Demasiados incidentes de tránsito por imprudencia

En la madrugada de este sábado, dos Peugeot, impactaron en la avenida Dean Funes. No se produjeron heridos y no se estableció el motivo del incidente, pero no hay que hacer muchas conclusiones excesivo consumo de alcohol, que te incita a la velocidad, sin tener los reflejos suficientes para conducir un vehículo. Es necesario generar mayores controles y ser muy firmes en la pena que debe darse a estos conductores, no solo retiro de la Licencia para Conducir, si no también del vehículo. “La letra con sangre entra”, para que sea una medida ejemplificadora y tener que lamentar la pérdida de vida. Si tomás, no manejes, no es que no te haga nada el alcohol.

De acuerdo a lo informado por Prensa de la Distrital Sur de Policía a las 5.50 de hoy, un utilitario –Citroën Berlingo-, que circulaba por calle 12 de octubre hacia el Oeste, colisionó con un árbol ubicado al costado de la arteria.

La mujer de 46 años de edad que conducía el rodado, era acompañada por un hombre de 50. Ambos resultaron heridos. La conductora sufrió traumatismo encéfalo craneano con herida cortante en región frontal.

Esta mañana en Braña y 3 de Febrero una Ford Ecosport chocó con una Rural Peugeot, pero el incidente solo provocó daños materiales en los rodados.

Imágenes propias y de Juan FM Sol

