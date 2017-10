Denuncia Federal salpica al Presidente del HCD

El contador Ricardo Vergara, Presidente del HCD de San Rafael, conversó sobre la acusación de –Incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y falsedad ideológica de instrumento público, por jubilaciones apócrifas rurales- cuando fue delegado de Anses, que tramita el juez federal Walter Bento . Afirmó “la denuncia existe”, pero se mostró tranquilo, minimizó el hecho y afirmó “es una campaña sucia para afectar a los candidatos de mi mismo color político, por las Elecciones Legislativas del 22 de octubre”.

“Se trata de jubilaciones agrarias. Han imputado a tres abogados dictaminantes, y yo la ligo como director de Anses en aquel entonces”, explicó. Sin embargo, no quiso hacer demasiadas precisiones al respecto ya que se trata de algo que está en la Justicia. “Yo he pedido declarar, tengo mi declaración preparada y estoy esperando que me llamen” afirmó, y de esa manera negó que lo hayan indagado, como dice el mensaje. “Que digan lo que quieran, la gente me conoce y sabe quién soy. Les va a rebotar porque eso no tiene ningún sentido ni asidero, y entonces la gente lo va a tomar peor, porque va a saber que es una cuestión totalmente política, por eso, que lo hagan”, remarcó.

