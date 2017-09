Denuncian a empresario sanrafaelino por abuso

Estremecedor relato de una tunuyanina que denuncio haber sido engañada y abusada por un empresario sanrafaelino residente en Tunuyán. La mujer acusó a su jefe, un conocido empresario sanrafaelino, quien la llevó a San Luis sin su consentimiento y en el camino intentó abusarse de ella.

El hombre actualmente vive en el Departamento aunque según manifestó la víctima, también tiene residencia en San Rafael y San Luis y está vinculado con la venta de materiales de construcción para obras importantes como la doble vía y algunas escuelas del Valle de Uco.

En dialogo exclusivo con Canal 8, Yenina relató la triste historia que le tocó vivir cuando decidió aceptar el trabajo que el hombre le ofreció sin dudar en ningún momento ya que su hermana trabaja para él realizando tareas domesticas.

Según sus declaraciones, en el primer día de trabajo le pidió que lo acompañara a hacer unos trámites al Banco Nación de Ciudad de Mendoza, sin embargo cuando estaban por llegar a destino el denunciado se desvió hacia ruta 7 con destino a San Luis a donde finalmente la llevó sin su consentimiento.

Rápidamente la mujer logró comunicarse con su familia vía mensaje de texto y recién a la altura del departamento de San Martin, el hombre a quien le reservaremos su identidad por el momento, comenzó a abusar de ella sexualmente. “Tuve tres horas y media de tortura en donde por ratos se tornaba agresivo, otras veces amable, también me quería calmar y muchos minutos pasó en silencio”, contó la denunciante.

Consultada sobre el pedido de auxilio en el camino, López contó que en ningún peaje los pararon y tampoco vio controles policiales en el trayecto hacia la vecina provincia. Una vez en San Luis, e incómoda por la situación, la chica relató que decidió enfrentarlo y pedirle su remuneración y fue allí cuando tuvo que propinarle un golpe de puño porque la amenazó.

Finalmente Yenina pudo acercarse a una comisaría para radicar la denuncia en donde al principio no quisieron tomársela. “Los efectivos me preguntaron por qué no pedí ayuda y les contesté que no había controles y que tampoco me iba a arrojar del auto”, atestiguó.

Con el poco dinero que tenía y sin documentación, la joven logró tomar un micro con destino a Mendoza pero antes se bajó en San Martín en donde nuevamente radicó la denuncia al estar ya en territorio provincial. Cuando llegó a Tunuyán también realizó una exposición policial.

Esta triste historia fue publicada en sus redes sociales en donde otras mujeres que pasaron por la misma situación con el mismo hombre no dudaron en manifestar su apoyo y ofrecerse como testimonios.

Por ahora el empresario en cuestión está libre y si bien hay una causa en su contra, la Justicia ya está trabajando para resolver el caso.

Fuente www.8digital.com.ar

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios