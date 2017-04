Desde el lunes podrás consultar sobre los créditos hipotecarios a 30 años

Lo confirmó Enrique Vaquié, flamante vicepresidente del Banco Nación. Son los nuevos planes a largo plazo.

Desde el lunes, los mendocinos interesados en obtener más detalles acerca de los créditos hipotecarios a 30 años podrán comenzar a realizar sus consultas, anunció el flamante vicepresidente del Banco Nación, Enrique Vaquié.

Tras el anuncio presidencial sobre la nueva línea de préstamos a largo plazo para vivienda, el ex ministro mendocino subrayó que esto no se limita a la compra o construcción de un inmueble, sino que también pueden ser utilizados para ampliación o reparación.

“Por el momento, todos los especialistas indican que la línea más conveniente es la que se ajusta a partir del Índice de Precios pero para aquellos que tienen miedo también se ofrecen con tasa fija. Lo importante es que esto nos obliga a todos a comprometernos con la inflación”, comentó.

Según los datos otorgados, esta línea tendría una tasa de interés variable de 3,5% por encima de la inflación para los clientes del Nación, para no clientes la tasa sería del 4%.

Con respeto a los montos y requisitos, por cada millón doscientos mil pesos la cuota por grupo familiar alcanzaría los $4.000 y el ingreso mensual tendrá un piso de $18.000.

“Estamos trabajando para constituir al Banco Nación en el motor de crecimiento e igualdad de la sociedad”, aseguró Vaquié.

Cinco respuestas a cinco preguntas frecuentes sobre los nuevos créditos

1- ¿Son créditos para construir o comprar una vivienda? Construir, comprar, refaccionar o cambiar de casa, siempre que sea vivienda única para la familia, hay préstamos para cada operación.

2- Si necesito acreditar más ingresos para alcanzar el monto que necesito, ¿hay alguna alternativa? Sí, podés incorporar codeudores solidarios, una especie de garantes, que puede ser un familiar o amigo tuyo.

3- ¿Cuál es el límite de edad para sacar un crédito hipotecario? No hay límite de edad; si te faltan cinco años o menos para jubilarte, una parte de tu ingreso no se computa para calcular la cuota y el monto del préstamo, pero no hay una edad límite para acceder al préstamo.

4- ¿Cuál es el plazo máximo para financiar el préstamo? Podés financiarlo en hasta 30 años. Por eso es un programa histórico, hace décadas que no había préstamos financiados a este plazo en nuestro país.

5- ¿Cómo se calculan las cuotas? Sobre los ingresos que acreditás, la cuota no puede pasar el 30%. Por ejemplo, si acreditás 18.000 pesos de ingreso en la familia, la cuota no puede pasar los 6.000.

