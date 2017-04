Despiden trabajador que mostró cómo clonan tarjetas en los cajeros chilenos

Después de difundir un video en el que muestra cómo roban las claves en los cajeros del vecino país, la empresa para la que trabaja lo despidió.

El video de un trabajador chileno mostrando el método que usan en el vecino país para robar claves y clonar tarjetas en los cajeros automáticos se viralizó en varios países, incluida la Argentina.

Aunque se trató de una obra de bien y de advertencia, el video tuvo malas consecuencias para su autor, ya que fue despedido por difundir la imagen.

Nicolás Jemenao es un técnico en mantención y dijo que los registros viralizados en la web son el respaldo de su trabajo y que lo hace “para evitar el robo de dinero”.

“Nunca pensé que dar estos tips me costaría mi trabajo, mi fuente laboral”, dijo en declaraciones al noticiero 24 horas del vecino país.

“La intención más que nada fue hacer una ayuda pública al país porque, al momento de trabajar en la calle, constantemente me encontraba con gente que me decía ‘en el cajero me faltó plata’ o ‘me estafaron'”, agregó.

“No cometí ningún delito ni ninguna falta, simplemente fue ayudar a toda la gente. Y la explicación que me dieron cuando llegué a mi trabajo fue ‘espere en el casino para dar declaración’. Estuve cuatro días así, sin hacer nada”, destacó.

Jemenao se dirigió a la Inspección del Trabajo para analizar la opción de presentar un recurso que pueda ayudarlo. “Estoy tranquilo porque hice algo bueno, pero estoy preocupado por encontrar un trabajo pronto”, finalizó.

