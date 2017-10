Distinguieron a estudiante de 80 años

La estudiante de 80 años Adriana del Carmen Martínez fue distinguida por la Legislatura por su ejemplo de perseverancia y superación

Una gran exhortación a mantener la educación pública como una de las bases del desarrollo de nuestro país predominó este mediodía en los mensajes brindados por los participantes del acto de distinción legislativa en el que la protagonista absoluta fue la estudiante lujanina de 80 años Adriana del Carmen Martínez, quien actualmente cursa el primer ciclo del nivel primario del Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) Nº3-251 Honestidad, Esfuerzo y Trabajo, en Perdriel.

El reconocimiento, establecido en la resolución Nº339 de la Cámara de Senadores a instancias del legislador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ), fue realizado en el Salón Rojo de la “Casa de las Leyes”, y presidido –además de la alumna destacada y el autor de la iniciativa– por el director del CEBJA Nº3-251, Juan Azaguate, y la maestra de Adriana, Paola Nieva.

También estuvieron la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Provincia, María de Carmen Feliziani, y la inspectora técnica de la Sección 4 de CEBJA, María Cecilia Elías, junto a hijos, nietos, bisnietos y numerosos compañeros de la estudiante homenajeada.

La distinción legislativa le fue otorgada a doña Adriana por “su deseo de aprender, ejemplo de perseverancia y constancia para finalizar sus estudios”, características gracias a las cuales –según resaltan los fundamentos de la propuesta del senador justicialista– se ha transformado en una guía para sus 17 nietos y cinco bisnietos con su “digno ejemplo de superación para toda la comunidad” educativa y de Mendoza “por representar valores de constancia y dedicación”.

Doña Adriana: “El estudio nos hace mucha falta a todos”

En su momento, la ilustre bisabuela dejó en claro que –si bien ella jamás pensó en ser reconocida de esa manera, sino solo en superarse sin importar cuánto le cueste– lo mejor que puede pasarle en este momento es significar un ejemplo para que los jóvenes y los adultos se sientan contagiados para comenzar y finalizar sus estudios.

Así quedó reflejado en algunas de las palabras de doña Adriana, quien expresó: “Veo que hay muchas oportunidades acá que los chicos a veces no saben aprovechar. Mi intención es que ellos aprovechen mejor y sepan valorar las cosas, porque uno cuando es joven cree que no, pero el estudio nos hace mucha falta a todos. Los que estudiaron lo saben”.

“Por eso quiero que todos los chicos o personas grandes más jóvenes que yo vayan al colegio –remarcó–, porque así aprenden otras cosas que no saben. Conozco a mucha gente que he invitado a la escuela y me ha dicho que no, pero ahora a lo mejor dice: ‘¿Y por qué ella llegó allá? ¿Por qué nosotros no podemos llegar?’. Eso pienso yo”.

Arenas: “Los ejemplos están cerca, en el barrio y en la familia”

Al respecto, el senador Gustavo Arenas resaltó: “Esta distinción fue aprobada por unanimidad por todos los senadores con el objetivo de distinguir a Adriana por su ejemplo, su perseverancia y su esfuerzo, ya que nunca es tarde para aprender”.

Luego se refirió al contexto en el que produce: “Actualmente uno busca ejemplos en lugares lejanos, como la televisión, cuando estos están cerca, en el barrio y en la familia. El tema es poder detectarlos y que sirvan de referencia para ayudar a crecer, fundamentalmente, a los más jóvenes”.

“Nosotros hacemos un gran esfuerzo también desde acá –prosiguió– para promover el deporte social y la recuperación de los clubes de barrio, porque a través del ejemplo, del deporte y la educación se procura una guía para nuestros niños y jóvenes”.

Y finalizó exaltando la figura la estudiante distinguida al manifestar: “En este sentido, Adriana viene a significar eso y por eso la agasajamos en forma institucional desde la Legislatura de Mendoza en una forma más amplia, a nivel provincial”.

Azaguate: “Adriana es un ejemplo para todos”

A su turno, Azaguate subrayó que “Adriana es un ejemplo no solo para sus compañeros, sino también para la comunidad en donde estamos insertos” y compartió la felicidad que les depara el hecho de que la comunidad educativa del CEBJA haya trascendido como ejemplo a nivel provincial.

Después de agradecerles a los alumnos por su constancia y a las familias de estos por acompañarlos, dio la noticia de que la institución que dirige pronto se llamará oficialmente Juan Martín Giménez, en honor a otro “pionero y ejemplo de la zona por su honestidad, esfuerzo y trabajo”.

“Esos son nuestros pilares –enfatizó– para poder seguir construyendo no solamente educación, sino también ciudadanos independientes y libres para decidir”.

Verónica: “No pierdan la educación pública”

Por su parte, una de las hijas de Adriana, Verónica brindó palabras de elogio y agradecimiento hacia el sistema educativo argentino por su semblanza inclusiva. Fue así que dijo: “Con nuestra familia nos sentimos orgullosos de esta distinción. Por eso quiero agradecerle a este país, que aceptó a mi familia y a muchos chilenos que han hecho de él su casa. Cómo no agradecer que este país nos haya brindado oportunidades cuando la educación es uno de sus pilares. Es conmovedor”.

Puso sus declaraciones en contexto al contrastar dos realidades diferentes y exhortar: “Nosotros en Chile, ustedes lo han visto por la televisión, hemos marchado para tener educación pública. Ustedes la tienen; no la pierdan, porque es una de las herramientas que le permite a todo ser humano salir adelante, pensar e integrarse como verdadero ciudadano”.

“Ustedes han dado verdaderos ejemplo al mundo –graficó– con ciudadanos que han aportado mucho al desarrollo no solo de su país, sino también al de los países aledaños. Tienen cinco premios Nobel, eso es todo un orgullo. Tienen al gran médico René Favaloro, que ha salvado tantas vidas con su invento del by-pass; tienen grandes artistas, por ejemplo, y al papa Francisco, un hombre que se agiganta cada día y que está en el centro de la noticia. No me queda más que agradecerles a ustedes porque han dado grandes hombres y mujeres al mundo”.

Una vida dedicada a su familia

Doña Adriana nació el 19 de mayo de 1937 en San Fabián de Alico, en la provincia de Ñuble, en Chile, en el seno de una familia trabajadora encabezada por su mamá, Ercilia del Carmen Martínez Leiva, quien se dedicaba a la tarea de tejer de prendas. Es la mayor de un total de nueve hermanos.

A los 18 años se casó con Guillermo Arnaldo Fuentes, con quien tuvo siete hijos en Chile: María Verónica (60), Guillermo (59), Wladimir (57), Jacob (55), Verenice (52), Nicolás (49) y Walter (45). En 1975, por problemas sociopolíticos tuvo que dejar su país natal y así llegó a la Argentina.

Junto a su esposo criaron y educaron a sus hijos con amor y trabajo en Tupungato. Luego se trasladaron a Luján de Cuyo.

Cuando su esposo falleció en el 2000, ella comenzó a trabajar vendiendo ropa para subsistir económicamente. Luego, en el 2012 decidió concurrir a un CEBJA de la Ciudad de Luján para comenzar sus estudios, pero por problemas económicos tuvo que abandonar su sueño.

Finalmente, en el 2014 ingresó al CEBJA Nº3-251 Honestidad, Esfuerzo y Trabajo, del barrio Juan Martín Jiménez, en Perdriel, a partir de lo cual comenzó a fluir su historia de vida. Sus incontenibles deseos de aprender a leer y escribir la hicieron asistir continuamente, caminando un kilómetro y medio, tanto al aula satélite de la calle Bella Vista como a la de Costa Flores.

Mientras está terminando de cursar la primaria en ese establecimiento, ya ha sido distinguida oficialmente por el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo y la Dirección General de Escuelas (DGE) de la Provincia.

La propuesta del senador justicialista resalta también que Martínez “es constante en lo que hace, se esfuerza por dar lo mejor en todo lo que emprende. Es un fiel reflejo de una mujer luchadora, fuerte, con coraje y entrega”. Y advierte destaca que ella “continúa sus estudios, lee y participa en la comunidad educativa, constituyendo para todos un ejemplo de perseverancia”.

Finalmente reseña que “testimonios como los de Adriana deben visibilizarse socialmente para reforzar los valores en el ámbito educativo en tiempos donde la inmediatez y la fugacidad prevalecen en detrimento de la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación”.

