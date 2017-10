El desafío de los deberes cumplidos

El pasado domingo fuimos, una vez, más actores y garantes del ejercicio del derecho democrático.

Intensamente, previo a las P.A.S.O., confluímos o disentimos, expresamos opiniones, sentimientos, proyectos, broncas y anhelos. Pero los resultados del 13 de Agosto abrían expectativas de acentuar esa necesidad de modificaciones que desde el Gobierno de Alfredo Cornejo le propusimos a cada uno de los mendocinos. Ordenamiento de las cuentas provinciales, una obra pública transparente y con profundas raíces en la necesidad de la población, transformación en temas de fondo (la seguridad, la justicia, la educación, la salud), y nuestra representación en las Cámaras con la responsabilidad de cumplir la palabra comprometida.

El país experimentó, entonces, algo similar: un apoyo importante a propuestas de seriedad y trabajo, de esfuerzo con compromiso. De cambio.

Finalmente, este domingo pasado, cada uno de los mendocinos dimos nuestra opinión. Se plebiscitó una gestión. Y hacia futuro, este mandato supone mayores responsabilidades, mayor creatividad, mayor disposición para solucionar, prever, crear y disponer todo para que Mendoza recobre la seguridad de una provincia ordenada, predecible y plausible, y un país que está promoviendo el cambio cultural y de la lógica de pensamiento de gran parte de la población.

Quienes no acompañaron nuestra propuesta tienen, sin embargo, la posibilidad de estar representados y orientados por una nueva visión, moderna y dispuesta a buscar el desarrollo. Ya no quedan opciones para el populismo, no hay margen para continuar golpeando las puertas del pasado. Tampoco lo hay para el abuso económico ni la estafa moral.

Consolidar la cultura del esfuerzo fue y es la propuesta.

Recuperar la dignidad del trabajo y las fuentes genuinas es el compromiso.

Todo ello supone, para todos y cada uno, que las leyes están hechas para cumplirse. Y que aquel mítico “nunca más” pronunciado hace treinta y cuatro años hoy, en este presente y hacia el mañana, significa rotundamente la decisión definitiva de honestidad, transparencia, responsabilidad.

Esto es lo que el pueblo mendocino (y mi San Rafael querido) eligió el domingo 22. Es lo que, mayoritariamente, dispuso la sociedad nacional. Está en cada uno de nosotros continuar enfocados en ese trayecto de confianza, de respeto, de compromiso, de solidaridad.

Que en el 2019 podamos reencontrarnos, camino a las urnas, con los deberes cumplidos.

Dip. María José Sanz

Frente Cambia Mendoza

