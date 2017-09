El desprecio a los profesionales en Turismo

LA HIPOCRESÍA DEL TURISMO: víctimas y victimarios

Llegan los tiempos de reflexión necesarios para continuar y seguir creyendo que se puede construir una realidad turística mejor para todos. Desde el año 1998 a la fecha, se registraron innumerables reclamos hacia el poder público para la creación del colegio de profesionales:

1998: 1 proyecto, archivado sin tratamiento;

A partir del 2007: 1 proyecto rechazado por el Sr. Luis Bhom (a cargo de la cartera de turismo 2007/2011, actual legislador) soslayando en sus expresiones: “- que los profesionales en turismo no sirven”.

al 2010: se presentaron 2 proyectos.

entre 2011 y 2012 los últimos 3 proyectos junto a otros proyectos parciales de tratamiento de profesiones del turismo, fueron estudiados por las comisiones de turismo, junto a asesores, profesionales y empresarios, obteniendo la media sanción de la cámara de senadores por unanimidad.

y a partir del 2012 el actual asesor del Intendente de Lujan, Omar De Marchi; Sr. Javier Espina , el Diputado Provincial, Ingeniero Jorge Tanús , el Intendente de Tunuyán Martín Aveiro , el Director de Turismo de Maipú Cristian García ( Lic en Turismo) , los señores: Gonzalez, Barbera, Biagiotti, Arroyo y Becassesi y legisladores de las comisiones en turismo – de todos los partidos políticos – “cajonearon” el tratamiento hasta el día de hoy, argumentando nuevamente que los profesionales en turismo no le servimos al turismo, pero si permitieron crear un colegio profesional duplicado, para separar las profesiones del turismo mendocino.

Nuestros legisladores (representantes legales del pueblo), nunca se dignaron a atender, ni a escuchar, ni a trabajar por los reclamos de los profesionales en turismo (guías, técnicos y licenciados) entre los que enumeramos algunos: consecuencias de graves accidentes de transito y de servicios de aventura, productos del no control del estado sobre la actividad turística; perdidas de puestos de trabajos; descontrol del ejercicio profesional; explotación laboral; empresas ilegales; destrucción del patrimonio: sobre uso de los recursos naturales; “negocios no claros” de la educación publica….

No les interesa si existimos, no les interesa reconocernos, ni les interesa regular el ejercicio profesional en turismo, que lleva casi 50 años de formación universitaria y casi 30 años de formación técnica superior, con una excesiva cantidad de casas de estudios en todos los departamentos de la provincia de Mendoza.

Están decididos a no profesionalizar la seguridad y la calidad de los productos y servicios turísticos que se prestan en nuestro territorio, no desean promover políticas publicas para la sustantabilidad del turismo, ni quieren un turismo generador, genuino y legitimo de beneficios socio – económicos. Parece que el turismo para funcionarios y legisladores (para los políticos en general), es la “niña bonita” de meros discursos para la tribuna, y para inyectar dineros públicos en algunas áreas del estado sin apegarse a la planificación existente.

Los que desde hace tiempo le dan la espalda a los profesionales en turismo (vaya a saber porque intereses ocultos), sin dudas están en contra de la actividad, ya que la prestación de servicios esta condicionada a la existencia del personal profesional.

Victimas y Victimarios – Causas y efectos

Los mendocinos que invirtieron en su educación en turismo, soñando con tener un trabajo digno y genuino, no tienen esa posibilidad. El resultado es lógico: han debido abandonar la provincia de Mendoza o buscaron su futuro en otras profesiones. Por eso la pregunta vuelve a ser ¿porqué ningún legislador – en los últimos 10 años -logró mejorar aspectos sensibles de la actividad turística local? por ej: la crisis del transporte en turismo, la estafa de la formación de profesionales en turismo, la inseguridad producto de la ilegalidad y el descontrol del sector empresario, la inexistencia del acuerdo publico para la dispocision de agua para el desarrollo del turismo activo en ambientes de agua, el desmanejo de las áreas naturales protegidas afectadas al desarrollo del turismo, el deterioro del mercado de plazas hoteleras por la sobredimension de la oferta ilegal y clandestina, etc. etc. etc.

¿Para qué existen 2 comisiones legislativas de turismo, si ninguna de ellas está dispuesta a un debate técnico, político y profesional, con la altura que el turismo se merece?.

Todos los días surge el mismo interrogante: ¿Qué daño hicimos o le estamos haciendo al turismo, los mendocinos que estudiamos carreras del turismo que podrían estar mejorando el sector? Algo seguramente habremos hecho, porque de lo contrario no se entiende la actitud de legisladores y funcionarios públicos, que actúan con tanta negligencia y rechazo, en contra de los sueños, estudios y capacidad de los profesionales en turismo.

Todavía no logramos hallar un solo motivo

Fuente legislativos: Expedientes 55132/08, 55149/08, 59929/10; 59941/10; 62593/12 (en poder de la comisión que preside el legislador Sr Jorge Albarracin )

Nota: Legisladores de la Provincia de Mendoza que integran las comisiones de turismo de la Camara de Senadores y de Diputados:

1. González, Norberto

2. Ruggeri, Marisa

3. Pereyra, Guillermo

4. Reche, Adrian

5. Osorio, Marcelo

6. Barcudi, Samuel

7. Guerra, Mabel

8. Teves, Jorge

9. Ruiz, Stella Maris

10. Bhom, Luis

11. Giacomelli, Guillermo

12. Bianchinelli, Olga

13. Muñoz, Jose