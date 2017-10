El FCM ganó en San Rafael

El Frente Cambia Mendoza obtuvo un amplio triunfo en San Rafael. De todas maneras ingresarán 3 concejales de FCM y 3 de Somos Mendoza. Félix asumío la derrota.

Tras las elecciones llevadas adelante este domingo el FCM obtuvo un amplio triunfo en la provincia, solo perdió en el departamento de Lavalle.

El electorado le dio su voto de confianza al gobierno, por lo que falta hacer para apoyar lo que pregona en declaraciones y viene llevandolo adelante lentamente de acuerdo a sus posibilidades.

El Gobernador de la provincia Alfredo Cornejo dijo ” han ratificado nuestra propuesta de sacar adelante a Mendoza. Les agradezco a los que nos votaron dando su voto de confianza, y es un llamado de atención para que sigamos en el camino que estamos, y quiero decirles a los mendocinos muchas gracias y nos comprometemos a seguir en el mismo camino y no vamos a aflojar,vamos a seguir para darle a los mendocinos lo que necesitan”.

Félix en su bunker asumió la derrota señalando que “ese medio puntito que estamos abajo se puede recuperar, es una eleccción donde el pueblo tiene la razón, no se modificó el orden legislativo, ellos meten 3 concejales y 3 nosotros, el peronismo ha sufrido mucho, pero es parte de la política, a mi no me va ca cambiar lo que yo pienso de San Rafael”.

Yo pertenezco a fuerza que viene de una derrota, no es facil juntar todo, es parte de la política, vamos a estar en esta situación un tiempo, yo tengo que estar mañana temprano en la Municipalidad trabajando, esto es parte de las reglas de juego, es así”.

