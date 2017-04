El Gobierno realizará un censo a ex combatientes de Malvinas

El objetivo es centralizar la información de los veteranos de Malvinas para planificar posteriores políticas hacia ese sector. Quienes tengan la certificación del Ministerio de Defensa de la Nación deben acercarse del 2 de mayo al 30 de junio a las oficinas de Registro Civil más cercano a su domicilio.

De acuerdo a la Ley N° 8394 el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia realizará desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio un censo dirigido a todos los ex combatientes de la guerra de Malvinas reconocidos mediante certificación expedida por el Ministerio de Defensa de la Nación y que residan en la provincia de Mendoza.

Este censo tiene carácter de obligatorio, es decir que quienes no lo realicen no podrán gozar de beneficios posteriores dispuestos por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa ya se realizó en el año 2014 pero no se completó, por lo cual se decidió realizar un nuevo relevamiento con el objetivo de planificar y ejecutar políticas específicas para el sector.

De esta manera, los ex combatientes en forma personal, sus tutores y/o apoderados deberán acercarse sin turno a la oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas más cercana a su domicilio entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2017.

Para más información sobre la dirección de las oficinas de Registro Civil y Capacidad de las Personas ingresar aquí.