El Howard Johnson abre en San Rafael en 2018

La compañía activa planes en el país por “la salud de la economía nacional y por la frecuencia y disponibilidad de rutas aéreas”.

Es la segunda vez en el año que Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo de Wyndham Hotel Group, visita Buenos Aires. La compañía hotelera es la más grande del mundo, con más de 8000 hoteles distribuidos en 19 marcas presentes en más de 130 países.

“En el último año Buenos Aires mostró un crecimiento del 24% en el REV PAR”, dijo acerca de la medida más usada por la industria hotelera, de “revenue per available room” o “ingreso por habitación disponible. “Es mayor a cualquier ciudad de la región, y no creo haber visto números semejantes en ninguna otra ciudad del mundo”, afirmó.

El crecimiento de la red Wyndham durante 2017 lo confirma. Cortaron la cinta en varias oportunidades, en La estancia Fangio, de Esplendor Hotels, los Howard Johnson en San Francisco, Termal Dolores, y Buenos Aires, el Dazzler en Rosario y el Days Inn en La Plata fueron todos inaugurados en este año.

Desde la empresa cuentan que, en marcha para estrenarse el año que viene, hay otros siete hoteles de la marca Howard Johnson (en Santa Fe, La Plata, Tandil, Río Negro, Resistencia, San Luis y San Rafael), dos Days Inn (en Zárate y en Santa Fe) y un Esplendor (en Balcarce). Optaron por no dar a conocer el monto económico de la inversión en la región ni la cantidad de empleados que sumaron a su plantilla.

El factor más importante, según el ejecutivo, es la salud de la economía nacional. En segundo lugar, la frecuencia y disponibilidad de rutas aéreas. “El acuerdo de United Airlines de cielos abiertos va a permitir que haya un vuelo diario a mi ciudad natal, Newark. El efecto que esto tiene en la conectividad, el turismo, los negocios y la economía es increíble”, añadió Ballotti.

Es un entusiasta del gobierno de Mauricio Macri: “Todo lo que prometió y ha hecho por normalizar al país, quitar el control sobre la divisa, la apertura a otros capitales y países es lo que nos permitió ver este crecimiento”, sumó.

Dijo que no especula con que pasaría en distintas alternativas de escenarios políticos y agrega: “Estamos operando en un montón de países de América latina donde nos gustaría ver un gobierno tan comprometido con el crecimiento del turismo y de la economía como el de Argentina”.

