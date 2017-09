El Nación lanza línea de crédito a sólo diploma

La línea se llama, formalmente, “Tu esfuerzo, nuestra garantía” y posibilita a los egresados universitarios acceder a un crédito. Quiere que esa variable pueda mejorar el scoring de una persona cuando vaya a pedir un préstamo.

En el Banco Nación creen que una persona que se esfuerza por obtener un título universitario demuestra condiciones que lo habilitan para un crédito inicial “a sólo diploma” de $ 80.000 y hasta $ 500.000.

La línea se llama, formalmente, “Tu esfuerzo, nuestra garantía” y posibilita a los egresados universitarios (con una recencia de 18 meses) a acceder a un crédito base de 8 salarios mínimos vitales y móviles (unos $ 80.000) a 36 meses (23% TNA) y a 60 meses (26% TNA).

La iniciativa del mayor banco argentino se alínea con la nueva mirada de sus directivos que empiezan a mirar más el futuro de las personas y las empresas que su pasado, como forma de evaluar su capacidad de pago.

Así, la entidad quiere que el esfuerzo personal pueda mejorar el scoring de una persona a la hora de pedir créditos, siempre que no tenga deudas en el sistema financiero.

“Tu esfuerzo es nuestra garantía”. Bajo este lema, Javier González Fraga quiere premiar el mérito, de modo que el esfuerzo personal sea tomado como una garantía de crédito que mejore el scoring crediticio y compense otros factores, siempre cuando la persona no tenga deudas con el sistema financiero. El presidente del Banco Nación (BNA) apuesta a que si alguien tiene un buen promedio universitario demostrable con su certificado analítico, es becario del Conicet, atleta olímpico, deportista destacado a través de su esfuerzo, o representante argentino de eventos culturales, por ejemplo, tenga más probabilidades de que le vaya bien en su vida laboral y pueda pagar el préstamo.

En rigor, el BNA está trabajando en un sistema de scoring automatizado para agilizar y automatizar el otorgamiento de préstamos en banca individuos, mediante un sistema más sofisticado que permita inferir el ingreso del individuo, para propiciar la inclusión financiera.

En tren de que se bancarice la mayor cantidad de gente posible, quieren captar a los cuentapropistas, más allá de que no tengan un ingreso formal, como plomeros, jardineros, electricistas o carpinteros, para poner ejemplos de profesiones con ingresos irregulares. Incluso, muchos monotributistas ven barreras de entrada en los bancos: creen que le pedirán muchos papeles que no tienen, entonces ni siquiera hacen la prueba. A veces el sistema financiero no los acepta, pero muchas otras la gente con ingresos no formales se autoexcluye.

Más información aquí

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios