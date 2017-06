El nuevo SUV de Jaguar que llegó a la Argentina

Es un 80 por ciento más liviano que sus antecesores y costará US$ 114.900.

La compañía británica finalmente dio el gran paso y sumó a su line-up de vehículos el primer sport utility. En un evento con una colorida temática londinense, se realizó el lanzamiento oficial del F-PACE en la Argentina que promete ser una de las grandes apuestas de la marca para aumentar sus ventas y conquistar el mercado premium local.

De mirada felina y líneas agresivas, el nuevo vehículo de la marca se apalanca en el diseño como uno de sus pilares más fuertes. Aunque su estilo está basado en el F-TYPE, este modelo tiene su propia personalidad y está apuntado a un público joven. “Tiene muchos gadgets y conectividad porque el público de entre 35 y 45 años al que apuntamos usa mucho la tecnología”, aseguraron desde Ditecar, representante de Jaguar, Land Rover y Volvo en nuestro país.

Una de las grandes inversiones que la casa británica hizo en los últimos años fue en el desarrollo de tecnologías de bajo peso. Los US$ 1.500 millones que llevan invertidos desembocaron en este modelo con una estructura de 80% de aluminio lo que lo hace más ligero y 300 kilos más liviano que otros vehículos de la misma categoría. Según Ditecar, en 2020 el segmento de los SUV Premium crecerá un 20% y esa fue una de las grandes razones por las que la compañía tomó la decisión de desembarcar en los sport utility.

El F-PACE marca el debut de Jaguar en el segmento sport utility.

Dentro de las novedades destacadas para el conductor se encuentran la suspensión avanzada y la tecnología de tracción. Estas le proporcionan una mayor confianza a la persona que va al volante ante las condiciones del camino y permiten mayor estabilidad en terrenos irregulares. Por otro lado, el F-PACE también cuenta, de manera opcional, con la “activity key”, una pulsera ideada para los que realizan actividades deportivas y no tienen donde dejar la llave del auto. Con ella pueden bloquear las puertas del vehículo tan solo apoyándola sobre el logo de la marca que está en el baúl y dejar la llave adentro del auto.

Este modelo causó furor en el último Salón del Automóvil de Nueva York y se llevó el premio al “Mejor Auto” y al “Mejor Diseño”. En nuestro país se comercializarán tres versiones del F-PACE: R-Sport, Prestige Diésel y Prestige Nafta. El R-Sport cuenta con un motor naftero, 340 caballos de fuerza y será la variante más cara con un precio de US$ 157.900. Por su parte, la versión Prestige tiene dos opciones de motor. La más económica funciona con la nueva tecnología Ingenium en su motor, Jaguar lleva invertidos US$ 500 millones para el desarrollo de estos motores, y costará US$ 114.900; mientras que la opción naftera del Prestige saldrá US$ 138.900.

“Hace un tiempo vendíamos alrededor de 10 autos al año y hoy esperamos llegar a 100 vehículos vendidos para fin de año, de ese número creemos que 50 serán del F-PACE”, detalló Hernán Amenábar, gerente general de Ditecar. Asimismo, el ejecutivo agregó que la empresa lleva invertidos US$ 10 millones en la Argentina y adelantó que para mayo de 2018 Ditecar abrirá un centro integral en San Isidro en el que venderá autos usados, 0 kilómetros, repuestos y servicios.

El lanzamiento del F-PACE marca un hito en la historia de Jaguar, ya que constituye la puerta de entrada de la automotriz al segmento de los SUV. Este modelo es la gran apuesta de la empresa británica que se propuso como meta para el 2020 cuadriplicar sus ventas hasta lograr un total de 350.000 unidades comercializadas a nivel global.

Fuente Apertura.com

