El P. D. rechaza el impuesto al vino anunciado por la Nación

Frente a los anuncios del Gobierno Nacional, el Partido Demócrata de Mendoza expresa:

1- Compartimos el espíritu general de la reforma propuesta y muchas de las medidas contenidas en ella, que apuntan a reactivar la economía, generar empleo y liberar de la excesiva presión impositiva a las fuerzas productivas de la actividad privada.

2- Sin embargo rechazamos enfáticamente el aumento de los impuestos internos a los productos de la industria madre de Mendoza: el vino y los espumosos (champagne)

3- Desestimamos por completo que ambos productos sean considerados a los efectos de la reforma como “productos no saludables”

4- Es muy criticable que se equipare al vino con la cerveza, tanto desde lo impositivo como desde lo conceptual.

5- El vino, bebida nacional, es el embajador argentino en el mundo. No se la puede parangonar con una bebida industrial que no refleja una cultura de arraigo y trabajo de la tierra, que no involucra economías regionales y que se hace en cadenas de producción de gran escala

6- Este aumento de impuestos internos configura una agresión a las economías regionales – vectores esenciales para el despegue del interior -, y contradice los objetivos de la reforma porque inhibirá el crecimiento y el empleo.

7- Entendemos que desde el Gobierno Nacional han tenido una visión parcial de la situación de esta industria, respecto al impacto que estas medidas van a generar en las economías regionales y en especial en la vitivinicultura, que viene siendo castigada desde hace tiempo por las condiciones macroeconómicas, además de las inclemencias que debe soportar año a año.

8- El Partido Demócrata convoca a las fuerzas políticas y productivas de la provincia para llevar la voz de Mendoza a las autoridades nacionales y trabajar en pos de una solución equitativa que contemple las realidades de la economías regionales.

