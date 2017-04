¿El Paro fue un fracaso...?

Quien ganó la pulseada el Gobierno o los trabajadores…? La realidad es que los trabajadores no se sienten contenidos por sus representantes sindicales, y la situación económica los acosa permanentemente, haciendo peligrar llegar a fin de mes.

El temor a perder el item Aula hizo qalos docentes concurrir a dar clases, la amenaza de despidos y descuentos, obligó a ir a trabajar como sea, la miseria y la falta de trabajo, incidió con fuerza. Los cosechadores de esta vendimia, que viven al día, continuaron su labor.

Si bien los docentes concurrieron, pero en las escuelas se notó la falta de alumnos, en los comercios, no había clientes. Las estaciones de servicio, vendieron muy poco,los grandes supermercados estaban vacíos . No hubo bancos, el transporte urbano, reducido al 20%. Los de larga distancia no circularon.El Correo estuvo cerrado, no hubo transporte aereo.

Al país lo hacemos entre todos, es necesario un anhelado encuentro nacional y dejar de seguir jugando al blanco o negro, si lo de la víspera fue un llamado de atención, bienvenido sea, y que gobierno y trabajadores, bien representados se sienten a dialogar para poder distribuir la riqueza como corresponde, ya que no es justo que algunos se beneficien enormemente en materia económica, mientras otros viven en situación de indigencia.

