El PJ con paridad de género en sus listas

El congreso del PJ celebrado este sábado en San Martín, aprobó la paridad de género por lo que las mujeres ocuparán el 50 por ciento de las listas. Los bloques que se llamaban FPV, abandonarán esa denominación y pidieron encabezar las listas como PJ.

En la ocasión tras conversar de temas como el balance y la constitución de una junta de disciplina y control patrimonial, se autorizó al presidente del partido, Omar Félix, a armar frentes y alianzas con otros partidos políticos para las elecciones primarias, que serán el próximo 13 de agosto.

Un afiliado que estuvo presente nos dijo que no faltaron críticas al gobernador Alfredo Cornejo: “Hay muchas cosas que no vemos bien. Seguimos pidiendo financiamiento para pago de sueldos y esto nos hace mucho ruido. Hasta ahora consideramos que si bien en muchas cosas relativas al orden estamos dispuestos a apoyar, pero en la transferencia de déficit a gestiones futuras no se están haciendo las cosas bien”, dijo Omar Félix. “No se habló de la reforma de la Constitución”, que era nuestra inquietud tras la dura derrota que recibió el justicialismo en las últimas elecciones.”No se habló de candidaturas y se confirmó que, al menos por ahora, ningún intendente del PJ tiene pensado desdoblar los comicios”.

Desde a óptica de nuestro amigo informante, “todavía no digerimos la derrota, y ahora estamos todos juntos (FPV) y (PJ) somos el Partido Justicialista.

