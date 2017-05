El Schestakow tiene nuevamente tomógrafo

Lo presentó el Gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo quien dijo que “fue adquirido con parte de los fondos que llegaron al Gobierno tras el pago de la deuda que el Casino Cóndor mantenía con la provincia”. Además, inauguró el Servicio de Cuidados Intermedios Cardiológicos.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, presentaron el primer tomógrafo propio del hospital Teodoro Juan Schestakow de San Rafael. Fue adquirido tras el pago de la deuda que el Casino Cóndor, de la empresa KLP, mantenía con la provincia. Además, inauguraron el Servicio de Cuidados Intermedios Cardiológicos.

Luego de recorrer las instalaciones del hospital, la sala donde se ubica el nuevo equipamiento y el Servicio de Cuidados Intermedios, el Gobernador destacó y agradeció el trabajo de todo el personal y sostuvo: “Nuestro concepto, nuestra estrategia es bastante sencilla. Queremos que las cosas funcionen normalmente, como debe ser, y sabemos que estamos lejos de ello pero vamos mejorando. Sencillo es que las personas tengan su turno, sean atendidas, y que la red de salud, que es muy importante incluso en el sur donde estaba bastante deteriorada y con una escasa inversión, la red es muy importante. El tema es que con eso y con edificios no se hace todo, al contrario es una parte necesaria pero no es suficiente. Hay que agregarle infraestructura, tecnología y hombres y mujeres con ganas de trabajar. En eso trabajamos”.

Cornejo destacó que “tenemos una estrategia para la región, y dentro de eso el municipio tiene su parte, se que cuesta bastante dinero mantener esos centros de salud, pero tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Trabajar en red de la mejor manera posible para armonizar ese servicio para que este hospital sea el de alta complejidad que los mendocinos de esta zona sur se merecen”.

“Le moleste a quien le moleste, la historia tiene que servir para no cometer los mismos errores y no para meter el dedo en la yaga, pero la verdad que en este hospital no funcionaban ni las calderas, y lo saben todos acá. Hoy hemos puesto en marcha una nueva maquinaria y un nuevo servicio, con una gran inversión y nos llena de orgullo”.

Al respecto del pago de los fondos para esta inversión, Cornejo afirmó: “Estamos en una política de bajar la cantidad de casinos, lo hicimos en varios lugares a medida que se van terminando los contratos, porque creemos que el juego hace destrozos. A quienes tienen contratos vigentes les exigimos que se pusieran al día y que pagaran los impuestos que debían desde hace años. Como por ejemplo, el hotel internacional KLP, empresa que tenía por varios años ese servicio, tuvieron que pagar 37 millones, toda la deuda de ingresos brutos de una sola vez hace unos meses. Con la ministra Najul decidimos invertir en la compra de tres nuevos tomógrafos para los grandes hospitales que tenemos, el Lagomaggiore, el Perrupato y el de San Rafael. Vamos a hacer más inversiones que las vamos a ir anunciando en su momento”.

La deuda que mantenía la empresa KLP con la provincia databa del período 2012-2014. Luego de que los fondos fueran transferidos a la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) se destinaron a las áreas de Infraestructura, Salud y Seguridad del Gobierno de Mendoza.

De los 37 millones, fueron transferidos 17 millones de pesos al Ministerio de Salud. Con los fondos se compraron 3 tomógrafos de 16 cortes con estación de trabajo incluido.

Najul, en tanto se refirió a la situación del hospital antes de adquirir nueva tecnología: “Dependíamos de un tomógrafo viejo, alquilado, y que no funcionaba en la mayoría de las veces. Hoy estamos orgullosos de tener un aparato propio y de pasar a ser de a poco en un hospital de alta complejidad. Se suma a las nuevas ambulancias y motos de enduro que presentamos hace unos y días, y complementa la idea de una red de Salud, donde hemos dejado de funcionar como elementos aislados y para pensarnos en conjunto. Es uno de nuestros grandes ejes de trabajo”, y agregó: “Estamos capitalizando la salud pública con esta incorporación, esto se logra con tres grandes objetivos. El primero es el recurso humano, el segundo es darles a este recurso la tecnología que necesita para brindar mejores servicios, y el tercero es administrar eficientemente los recursos”.

Características del nuevo tomógrafo

El Schestakow es el nosocomio más grande del sur mendocino y desde ahora contará con un equipo de alta tecnología propia ya que el tomógrafo que utilizaban se alquilaba. Toshiba Aquilion es la marca del aparato que ofrece un conjunto de soluciones clínicas que simplifican la realización de estudios complejos.

Soporta pacientes de hasta 210 kilos y es ultra rápido. Ahora hacer una tomografía de tórax y abdomen demandará 20 segundos, contra los 30 minutos que demoraban los tomógrafos anteriores de corte a corte.

Además permite estudiar detalladamente estructuras pequeñas, como el oído. Cuenta con un software específico para analizar las imágenes y las reconstrucciones que se realizan, lo que deriva en una mayor agilidad a la hora de atender a los pacientes.

Otro beneficio es que trabaja con la menor radiación posible en los casos de que el paciente sea pediátrico. Cuentan con los protocolos necesarios para no irradiar demasiado. Para ello mide el espesor del cuerpo de la persona antes de hacer el estudio y calcula la menor radiación posible.

Servicio de Cuidados Intermedios Cardiológicos

El hospital por primera vez contará con una sala específica para cuidados cardiológicos. Ante la necesidad de descomprimir las camas de terapia intensiva se intervinieron dos salas de internación para su desarrollo.

La Terapia Intensiva de Adultos tiene 6 camas y una de aislamiento con un porcentaje de ocupación del 80 %.

El 30% de las patologías que se tratan en terapia son cardiológicas y al no poder trasladar a los pacientes a salas comunes de clínica médica, se demora el alta de Terapia Intensiva. Por esta razón se habilitó este sector en el quinto piso del hospital con 4 camas las cuales serán atendidas por el servicio de cardiología y clínica médica.

El nuevo servicio cuenta con unidades de última generación, con monitores paramétricos y un cardio desfibrilador para pasar a ser una zona protegida cardiológicamente.

Acciones en el sur provincial

Ambulancias: Se entregaron dos unidades de traslado con equipamiento para cuidados intermedios. Una de ellas fue destinada al área de San Rafael (es una ambulancia 0 km) y la otra fue destinada al distrito de “El Nihuil”.

Motos Agentes Sanitarios: En el marco de las mejoras y llegada a nuestra comunidad se hizo entrega de 6 motos para el recorrido de los agentes sanitarios en las distintas zonas del Departamento (en muchos casos es imposible llegar por otros medios). Cabe destacar la labor de estos agentes, pues son ellos el primer eslabón de la salud.

En abril se presentaron nuevos servicios

Aprender con Salud: Este programa es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y la DGE, con el objetivo de realizar controles de salud que van desde peso, talla, control pediátrico, odontológico, oftalmológico, etc., y en el caso de detectar alguna problemática, brindar todas las herramientas del sistema de salud para mejorar la calidad de vida.

Las escuelas en las que ya se ha estado trabajando son: escuela de la Villa 25 de mayo, escuela Armada Argentina y escuela Amador Burgos de Capitán Montoya. Hasta el momento ya se han controlado alrededor de 500 chicos del departamento de San Rafael.

