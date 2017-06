El Senado restituyó los 35 metros de costas libres en ríos y lagos en Río Negro

Nuestros legisladores nacionales por Mendoza deberían solicitar lo mismo para el sur provincial. ¿ Podrán…? Los legisladores provinciales tampoco nunca se pronunciaron. Que mejor que pronto hay elecciones para ver quienes verdaderamente te representan.

El Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley de la senadora Magdalena Odarda, que restituye los 35 metros de costas libres de ríos, lagos, lagunas y arroyos -conocido como camino de sirga- que habían sido limitados en el nuevo Código Civil y Comercial. Esta iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Nuestros legisladores nacionales pareciera que no conocen lo que sucede en San Rafael donde el Río Atuel está todo cercado, y nadie si no paga, no puede acceder al agua.

Cabe recordar que con la última modificación del Código Civil se había reducido a 15 metros el camino de sirga, o sea se limitó al acceso público a orillas de ríos y lagos, una medida que generó la reacción de organizaciones ambientalistas y poblaciones ribereñas, a la par que se sucedieron denuncias sobre negocios inmobiliarios de grupos extranjeros.

Odarda se refirió al tema e indicó la recuperación del llamado camino de sirga, es una cuestión de soberanía, permite el libre acceso a ríos y lagos y “de aprobarse esta ley -ahora en Diputados- los ciudadanos recuperaríamos 400.000 has de la mejor tierra lindantes a ríos y lagos para el dominio público”,

“Este avance es una victoria de distintas organizaciones sociales y ambientales, en honor a Cristián González, especialmente a su madre Mirta (fallecida recientemente) quien junto a su esposo Angel, hijos, nietos y amigos se convirtieron, con la Fundación Cristian González, en un emblema en esta lucha por las costas libres”, señaló la rionegrina del Frente Progresista CC-ARI.

