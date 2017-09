Emergencia en seguridad: se tratará la próxima semana

Desde el radicalismo se buscan los consensos necesarios en un tema tan importante para la sociedad mendocina. Algunas indecisiones en el partido opositor y ausencias para el diálogo con funcionarios del Ministerio, dilatan el tratamiento de la norma.



Un proyecto con la rúbrica de la diputada radical Analía Jaime y pares de su bloque, presentado hace más de tres semanas, espera la sanción de la Cámara Baja provincial para extender la “emergencia en seguridad” en el territorio de Mendoza.

La iniciativa iba a ser tratado en la Sesión de Tablas de hoy, ya que los legisladores integrantes de Legislación y Asuntos Constitucionales habían evacuado las dudas pertinentes junto a funcionarios de la cartera de Seguridad provincial quienes se acercaron para responder a las consultas.

Los legisladores del Partido Justicialista no asistieron a la reunión para luego en el recinto justificar sus ausencias producto de la “reunión de bloque”, por lo tanto, el proyecto no fue tratado y espera una semana más su debate. Queda claro que los diputados radicales buscan el consenso amplio frente a este tema pero por la importancia que tiene la seguridad para los mendocinos es que se solicitó sea tratada la norma en la Sesión de la semana próxima.

El diputado Jorge Albarracín (UCR), quien preside LAC, indicó que “nosotros dijimos en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que era nuestra intención ver la posibilidad de que se trate hoy porque es solamente la prórroga, se acompañó un informe que se pidió, y hoy se invitó a los funcionarios a ver si la respuesta era positiva o si tenían alguna duda ya que estaban acá los funcionarios para explicar cuál era el tema o si había alguna duda con esta cuestión. Ellos (PJ) nos han pedido que sea para la semana que viene, bueno, será la semana que viene”.

Consultado por las razones que esgrimieron desde la oposición, Albarracín manifestó que “creo que influye el clima electoral, ayer lo que nos pidieron se los alcanzamos”, y continuó “les dijimos que iban a estar presentes los funcionarios y los invitamos por si tenían alguna duda. Solamente eso, me parece que eso no puede ofender a nadie”. Aseguró además que cree que incluso legisladores del PJ no quieren tratar el tema, ya que por cómo se expresaron en el recinto hoy “ellos no han querido el tratamiento, incluso ni para la semana que viene”.

Albarracín sintetizó indicando que las explicaciones sobre la normativa y la evacuación de dudas ya se ha dado en las comisiones pertinentes (Bicameral de Seguridad y LAC), invitando a los funcionarios ministeriales y remarcó que “se votó un presupuesto para esa emergencia; gran parte ha sido gastado en equipamiento de la Policía, queda un pequeño remanente que hay que gastar, en esa emergencia en seguridad que hace falta y para eso se pide la prórroga. Y por eso, para explicar eso, le pedimos a los funcionarios que concurrieran y si ellos (PJ) eran tan amables, escuchar las explicaciones del caso porque el tema de seguridad es importante y las compras que hacen falta para terminar de equipar a la policía en estos casos, también son importantes”.

Por su parte, la diputada radical Analía Jaime justificó la necesidad de aprobar la prórroga de emergencia en seguridad hasta fines del año próximo ya que “lo que intenta es continuar con esta ley de emergencia en seguridad en lo que hace a la adquisición de equipamientos y bienes que necesita hoy el ministerio con un procedimiento mucho más ágil”, y remarcó “la idea es seguir equipando a la Policía”, agilizar los procesos de contrataciones e incrementar la incorporación de tecnología que está haciendo el ministerio.