En San Luis también hay carencias

El sanrafaelino Fernando Daniel Hernández, junto a su gran equipo solidario de INNOVATION TEAM, están de nuevo en marcha y continuando con el propósito solidario realizando una campaña para San Luis

La próxima competencia del CANAV se desarrollará los días 6,7 y 8 de Octubre en la localidad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.

La competencia anterior desarrollada en Tinogasta los días 10,11 y 12 de Agosto, fue un gran éxito solidario volcado totalmente a la “Escuelita Rio Grande”.

Luego de ahondar sectores o zonas de imperiosa necesidad de ayuda, hicieron contacto con la Jefa de Desarrollo Social de la Provincia de San Luis, ly los puso en contacto con el Dr. Mario Bidegain y él los comunicó con Marina a cargo del merendero “CASTORCITO” del B° Guemes donde asisten aproximadamente 60 niños de todas las edades los cuales reciben su merienda 3 veces a la semana y una vez el almuerzo los sábado.

No hace falta explayarse en las diversas carencias y necesidades de ese grupo de gente que la lucha día a día. Recurrimos a todos los que nos ayudaron antes y a los que pueden ayudarnos ahora.

Se necesita conseguir para llevarles: • Ropa • Alimentos (víveres secos) • Elementos de higiene y limpieza • Útiles escolares • Juguetes • Artículos varios para instalaciones eléctricas, agua, gas envasado • Etc., etc., etc. Agradeceremos, contando con todos y con la premura del caso.

Para tu ayuda llámanos a los números: 2604-302023 / 2604-579694/ 2604-056660 /2604-335414 o acércate a nuestra oficina en Cabildo 247 San Rafael Mza. Las colaboraciones se reciben hasta el día 04/10/17 Fanpage: Innovation Team 4×4

