En San Rafael hay discriminación Video...

Quienes son los encargados de no permitir la discriminación en San Rafael, pareciera que brillan por su ausencia, por que los hechos suman y siguen.

Nos lo relató Fernando Ortubia, del triste momento que le tocó atravesar, que no nos gustaría que en su vida le vuelva a ocurrir, ya que es discapacitado, pero pareciera que los patovicas que hay en los boliches como BK de San Rafael no entendieran este tipo de situaciones y menoscabaran a los clientes, no dejandolos ingresar luego de haber pagado su entrada.

Este es el caso que le tocó vivir a Fernando Ortubia en la noche de este viernes, situación que no se la recomendamos a nadie que tenga su misma condición. Creíamos que este tipo de circunstancias se habían erradicado, pero lejos de ello se han incrementado, ya que quienes regentean ese Boliche por un lado tienen una cara y por otro, como en esta oportunidad muestran la verdadera.

Nos contó Franco Ortubia que “toda la gente que me conoce, este viernes por la noche fui al boliche BK, Sarmiento y Dean Funes de San Rafael, recomendado por Maximiliano Tomé que es RR.PP. e igual que Nehuen Franco Codaro que trabaja en la barra del local, los dos me conocen, saben que clase de persona soy, iba acompañado de tres amigos más. En un momento de la noche le pedí a un integrante de seguridad si podía salir a buscar los cigarrillos al auto el cual me dijo que si, y me lleve la sorpresa de que cuando volví a la puerta, no me dejaron entrar.

No me dieron ningún tipo de excusas, lo único que hicieron fue degradarme los de seguridad por mi condición física de discapacitado. Había gente esperando entrar que se pusieron tensos por la situación que estaban observando donde fui golpeado, delante de la gente de seguridad que no hicieron nada, solo se reían, me entristece mucho lo que viví. Minutos después salió un hombre mayor, no se si es dueño del boliche, el que me amenazó, señalando, que si borraba las fotos y videos que habíamos retratado, me dejaba entrar… yo no acepté y me echó a patadas del lugar, como a un perro cimarrón”.

Finalmente nos dice Fernando, “Yo como persona con discapacidad estoy cansado de que me pase, no es la primera vez, siempre la noche de San Rafael me han tratado igual. Espero toda la gente que me conoce me apoye con este reclamo y mal momento que pasé”.

