Encarnizada pelea de escolares Video...

Sucedió esta tarde. A pesar de que advertimos efectivos policiales en casi todas las cuadras se producen este tipo de hechos que mostramos que ocurrían esta tarde en San Rafael, calle Maza al 80 aproximadamente.

Dos chicas menores de edad, seguramente alumnas de alguno de los turnos de la Escuela Comercial, tarde o vespertino, que funciona sobre Calle Maza de San Rafael, peleaban encarnizadamente e incluso amenzaban a los automovilistas que pasaban por el lugar, señalandoles que le iban a romper el vidrio y que llevaran a la escuela el video. ” rajá viejo cu…….. o te voy a partir el vidrio”

No hace mucho tuve oportunidad de ingresar al establecimiento que hace esquina en San Lorenzo y Maza, y con el solo mirar los bancos y algunas paredes de la escuela y me dieron mucha pena, todos rayados, escrituras obcenas, todas realizadas con correctores. En verdad me dio verguenza ajena.

Nuestra pregunta es: ¿la seguridad donde está para este tipo de situaciones… A la entrada y a la salida de los colegios no hay seguridad policial que al menos pase por la zona ?

