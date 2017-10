Enojo turístico por falta de agua en el Atuel

“Dicen que ser empresario es el arte de lo posible y saber adaptarse al cambio rápidamente pero como hacer cuando tenés vendido una actividad confiando en las declaraciones y manifestaciones pública de los funcionarios” .

“Llega el horario y ni siquiera te avisan. Vos dando la cara por tu departamento y sus bellezas adelante de 200 personas que tuvieron la ilusión de conocer nuestro destino. El consejero del río Atuel, Gutiérrez que viene de la gestión anterior FPV manifestando que es una locura largar el agua para el turismo, faltó decir la otra parte de la frase que sería “para San Rafael”.

“Obvio por que es de General Alvear y contrario a este nuevo gobierno. Y la gente, las familias que trabajan en turismo no significa nada . También trabajamos de sol a sol y de lluvia a lluvia . Pero esta actitud manifestada durante la anterior gestión del FPV en no buscar un concenso solo enfretamientos”.

“Por otro lado siempre una gran pasividad de parte del Intendente manifestada durante toda su gestión con respecto a este tema . Nunca le interesó el turismo . Es claro que este corte responde a una acción manifiesta en contra de la principal actividad económica y en contra de los 20.000 puestos de trabajo directa e indirectamente mucho más”.

“Yo no soy frío, ni tibio. Yo soy de los que no voy a votar nunca más al FPV por que no ha habido peor gestión en contra del turismo que está, Yo si creo en el cambio y lo que estamos en este rubro jamás deberíamos votar más FPV”.

Fabio Cristian Sat

