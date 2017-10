Esa Policía que no cumple con lo que exige

En el trayecto entre Tunuyán y San Carlos, nos encontramos el jueves con este móvil policial que transportaba un carro sin las mínimas medidas de seguridad, NO TENÍA LUCES EL CARRO, las cadenas de seguridad también brillaban por su ausencia, además la camioneta atrás, tenía una que no prendía, no poseían chapa patente ni el móvil y el carro que debe hacerse una extensión del vehículo que lo remolca iniciando por el 101, (o sea, no estaban identificados). Solo el ploteo policial que puede hacerlo cualquiera.

