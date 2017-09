¿Esperanza o dolor emocional?

El dolor emocional es un mecanismo de defensa frente a situaciones críticas. No era esperanza de una vida mejor.

Esa emoción es activada, como una respuesta corporal, y sucede sin que estés consciente de la llamada emoción violenta, que te saca de ti y muestra lo peor del ser humano. El amor se transforma en odio. Es un fenómeno psíquico inusual,que los hace reaccionar en respuesta al enorme temor a sentirse vulnerables o lastimados.

Ahora se siente rota, incompleta. Como si su alma fuera un rompecabezas que no ha sido capaz de armar. No tiene instructivo. Su corazón esta lleno de enredaderas, producto del descuido de sus propias raíces. Así ha aprendido a vivir, refugiada en un lugar equivocado, donde nunca debería haber llegado. Recluida entre cuatro paredes, piensa y piensa, lo hace todo el tiempo. Su cabeza está llena de escenarios imaginarios; algunos inhóspitos, otros más claros. Pero no halla la respuesta.

Siente y siente. No quiere sentir pero su cabeza es necia y le obliga a hacerlo. Entonces se enoja y hace todo lo posible por detener esa horrible sensación que la lleva a tomar decisiones equivocadas como acabar con la vida de alguien.

Llora. No le gusta llorar pero le es imposible controlar los furiosos ríos que se esconden tras sus ojos. Pero siempre a solas.Pasan las horas,los días, los meses, los años y continua presa de la ansiedad, el tic tac del reloj cada vez se escucha más fuerte en sus oídos. No sabe qué le deparará el futuro pero presiente que será algo horrible.

El pasado no la salva, al contrario, es una carga pesada y gris que recae en sus hombros débiles, ya de tanto esfuerzo para intentar soportar todo. Pretende rearmar su vida, irse del lugar que le prodigó dos hijos.Busca un aliado,quizás circunstancial, trata de extraerlo de su mundo, que no es el mismo que ella vive, tiene otras sensaciones, otras emociones, dice y calla, mira observa, cree que lo que siente es amor, tal vez lo sea a su manera, pero sus decisiones han provocado mucho dolor.

Las emociones no dependen de uno. Tienen vida propia. Nacen desde el corazón, van recorriendo todas tus extremidades hasta devorarte por completo. Sin siquiera te des cuenta, sos consumido por ellas, haciendote internarte en un peligroso futuro.

Ahora tiene miedo, está asustada. No sabe qué hacer, hacia dónde dirigirse. Pasó de sentirse fuerte y poderosa, a temerosa y vulnerable, sin hallar la respuesta para retornar las agujas del reloj, para actuar de otra manera. Los profesionales de la medicina y la justicia serán quienes le marquen el destino de su vida.

El dolor emocional, es un aspecto inevitablemente humano. Las emociones tienen vida propia. Nacen, crecen y mueren y no hay manera de que ese ciclo concluya, por que ahora almacenarás el doloroso producto de esa emoción.

