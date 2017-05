Expo Empleo Joven 2017: Mauricio Macri estuvo en la apertura junto a CAME Joven

CAME Joven, rama juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, junto a FECOBA Joven, participaron de la inauguración de la Expo Empleo Joven 2017, que tuvo lugar en La Rural y que contó con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri; del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del vicejefe de gobierno de la Ciudad, Diego Santilli.

De este encuentro, que tiene como objetivo reunir a jóvenes en búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional y generar espacios de integración, asistieron el secretario general de CAME Joven, Maximiliano Gabrielli, el vicepresidente región pampeana y presidente de los Jóvenes Empresarios de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Palma, la presidenta de FECOBA Joven, Carolina Magariños, y el secretario ejecutivo de CAME Joven, Juan Pablo Bazán, como parte de la comitiva que acudió en representación del presidente de la rama juvenil de CAME, Juan Pablo Diab.

Cabe destacar que ambas comisiones de jóvenes continuarán participando de la expo a través de un stand institucional, donde se espera motivar a los jóvenes a trabajar en un proyecto propio, así como también ofrecer el respaldo de estas entidades que defienden sus intereses, los acompañan en este proceso y los capacitan para que sean verdaderos profesionales.

En este sentido, miles de jóvenes se vieron interpelados y pudieron obtener asesoramiento específico. Además, conocieron el rol de las cámaras como espacios de desarrollo y se los invitó a que puedan acercarse y adherirse a las mismas.

El presidente Mauricio Macri advirtió sobre la “velocidad con que se están destruyendo los empleos tradicionales”, aunque aseguró que “también se están creando nuevos” e instó a los jóvenes que lo escuchaban en la inauguración de la Expo Empleo Joven 2017 a “ser protagonistas” de esos nuevos trabajos.

“No nos tocó una época cualquiera. Cada uno de ustedes puede ser protagonista del empleo nuevo. El secreto de hoy es nunca dejar de capacitarse, siempre tener inquietudes”, dijo.

“Lo que más te renueva y te hace sentir joven es el poder seguir aprendiendo cosas, y lo que te levanta la autoestima y te hace ser quien sos es tu trabajo. Eso te genera una seguridad en vos mismo que sino no la tendrías”, sostuvo.

