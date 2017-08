Firma de taxis aéreos pidió rutas a Mendoza, entre ellas San Rafael

La empresa Royal Class, dedicada a vuelos chárter ejecutivos, se presentará el próximo 6 de septiembre a la Audiencia Pública de concesión de nuevas rutas aéreas, convocada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La aérea, que cuenta con dos aviones propios con los cuales ofrece taxis aéreos y un hangar en el Aeroparque Jorge Newbery, presentó su proyecto a la ANAC, bajo el nombre jurídico Just Flight SA, en el que prevé invertir u$s 15 millones para cuatro aeronaves de 19 asientos, bajo contrato de Leasing, para operar diez rutas regulares, de las cuales nueve son de cabotaje y una internacional, además de tramos no regulares.

“Tenemos 24 años de experiencia aeronáutica, enfocada a vuelos privados o ejecutivos, con aeronaves de distinto porte. El conocimiento aeronáutico es aplicable a cualquier tipo de aeronave; buscamos crecer, como cualquier otra compañía, con muchas ganas de incorporarnos al crecimiento de la industria aerocomercial, aprovechando nuestro know how y la oportunidad que se abre en la Argentina”, explicó Miguel Livi, presidente y dueño de Royal Class.

Las rutas solicitadas por la empresa son, en general, cortas: todas desde el Aeroparque porteño a Rosario; Mar del Plata, Santa Fe, Villa Gesell, Santa Rosa, La Pampa; San Rafael, Mendoza (la más lejana), SunchalesReconquista, Santa Fe; Tandil; SunchalesVilla María (Córdoba) y la internacional, a Punta del Este.

“Nuestra estrategia comercial es que creemos haber encontrado un nicho para operar, con aeronaves de 19 pasajeros, turbohélices Fairchild Metro III, en horarios diferentes al común de las aerolíneas, que suelen ofrecen vuelos temprano por la mañana o tarde por la noche; el plan es hacerlo a partir de media mañana y por la tarde”, agregó Livi.

El empresario aclaró que su empresa no apunta a ofrecer vuelos low cost, pero tampoco de alto costo. “Vamos a competir con un buen equilibrio entre precio y servicio. No vamos a ser más caros por llevar menos pasajeros; amortizar una gran nave no es lo mismo que una pequeña, por eso usamos aviones de calidad pero turbohélices; por los destinos que planeamos cubrir, solo demoran 7 minutos más que los tradicionales, de mayor porte”, explicó.

Sobre la elección de los destinos, Livi explicó que algunos son corredores necesarios, como Sunchales, “donde los operadores con grandes aviones no van, porque no pueden llenar su capacidad, pero donde hay demanda por las empresas que hay en la zona”.

La firma, que asegura que ya comenzó a seleccionar pilotos, prevé empezar a volar a partir del 1º de diciembre, en caso de que la ANAC la autorice y prevé sumar 40 empleados a su plantilla actual. Por el momento, no definió su nombre comercial y no quiere develar qué destinos cubriría al despegar por primera vez en forma regular.

Royal Class pertenece a Miguel Livi desde 2013. Desde 2008 era gerente de la aérea, que pertenecía a Pablo Yabrán, hijo de Alfredo. “En 2013 eran momentos difíciles, parecía que no íbamos a poder seguir operando desde Aeroparque y los accionistas deciden salir del negocio, me ofrecieron comprarla. En realidad, era sólo la marca, con sus clientes, porque los aviones propios fueron vendidos. Y de a poco logramos los primeros contratos de leasing para volver a volar”, comentó Livi.

Además de Royal Class (Just Flight), en la audiencia presentarán sus proyectos: Norwegian, Avian (Avianca), la empresa de micros de larga distancia Vía Bariloche (SAPSA); Buenos Aires International Airlines; Grupo Lasa, Polar Líneas Aéreas (de Ricardo Barbosa, ex titular de CATA Líneas Aéreas), Argenjet y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos (SEA). La concesión es por 15 años.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios