Ford lanzó la 3º generación de la Ecosport

Ford lanzó en Mar del Plata la nueva generación de Ecosport. Lleva patentadas 280.000 unidades desde su lanzamiento y tiene un 17% de participación de la categoría, que representa 10% en ventas del mercado total y creció 125% desde 2008.

Cabe recordar que tras su nacimiento en 2003, el primer restyling se realizó en 2007 y en 2012 se convirtió en un producto global, el primero con estas características fabricado en la región.

“Sus cambios se pensaron con un rediseño sutil por fuera, pero suficiente para darle aire, y con modificaciones de estructura para mejorar el confort y la suspensión”, señala por su parte el portal iProfesoinal.

Las novedades

La parrilla tiene una nueva grilla de forma trapezoide que muestra el nuevo ADN global de la marca, con renovadas nervaduras sobre el capot y nuevas ópticas con luces LED.

De perfil, cuenta con un detalles cromado debajo de las ventanas que la hace más llamativa y termina hacia atrás con nuevos faros y un dato clave: mantiene la rueda de auxilio colgando en el portón trasero.

El baúl tiene una capacidad de 362L y el compartimiento de carga se puede dividir en tres: el sistema bajo de 363L, el medio de 29L y uno de 52L. Además tiene el sistema Flip & Fold que lo lleva a 1.178 L de capacidad.

Donde más se aprecia el cambio es en el interior, ya que estrena un nuevo tablero de instrumentos soft touch con una computadora de abordo digital de gran tamaño y una nueva pantalla multimedia flotante, con sistema Sync3.

La pantalla, para las versiones de entrada de gama, será Synk3 de 4,2 pulgadas.

Las versiones intermedias tendrán pantalla de 6,5 pulgadas y pantalla táctil; y las tope de gama Titanium y Freestyle tendrán pantalla de 8 pulgadas.

Las versiones tope de gama también incorporan cámara de estacionamiento y climatizador automático.

También tiene materiales de mayor calidad en paneles de puerta, con nuevos tapizados que en el caso de la tope de gama Titanium es bi-tono.

En cuanto a las motorizaciones, estrena el nuevo impulsor Dragon 1.5 TiVCT de tres cilindros, que reemplaza al Sigma.La potencia es de 123cv.

Este motor tiene block y tapa de cilindro de aleación de aluminio; doble árbol de levas independiente con apertura variable de válvulas y otros cambios que contribuyen al menor peso y tamaño.

Las versiones más equipadas seguirán con un motor 2.0 16v, pero el Duratec de 143 cv fue reemplazado por el GDI con distribución variable y 170 cv.

Otra novedad es la nueva transmisión automática que es la misma utilizada en vehículos tope de gama como Mondeo y Kuga. Tiene 6 velocidades con levas al volante.

Debajo del chasis, la dinámica vehicular fue mejorada con una suspensión optimizada, que en el caso de la suspensión delantera tiene 17mm más de recorrido y en el eje trasero es 15% más rígido.

También cuenta con un 5% de mejora en la rigidez torsional de la carrocería.

Para confort acústico y vibracional, se trabajó en un nuevo parabrisas, se hizo un cambio en las estructuras de las puertas con una manta estructural y se mejoraron los bujes de suspensión.

La seguridad incorpora como novedad el sistema Advance Track con RSC que ayuda en caso de riesgo de vuelco. Tiene control eléctronico de estabilidad, control de tracción, asistente para arranque en pendientes de serie. Las dos versiones tope de gama tienen sistema de control de neumáticos. Además cuenta con 7 airbags en la versión Titanium.

Versiones

La nueva Ecosport llega en 10 versiones. Los precios son:

– S: $370.000

– SE: $389.00

– SE 1.5 AT: $408.000

– SE 1.5 Diesel: $416.000

– Freestyle 1.5: $420.000

– SE 2.0 AT: $428.000

– Titanuim 1.5: $453.000

– Titanium 1.5 AT: $482.000

– Freestyle 2.0 4×4: $498.000

– Titanium 2.0 AT: $510.000

Competidores

La Ecosport enfrentará a dos rivales directos que son:

Chevrolet Tracker: se ofrece en tres versiones con precios desde $397.500

Renault Duster: se ofrece en nueve versiones con precios desde $335.100

