Fuerte promoción de Copa Airlines del nuevo vuelo Panamá-Mendoza

La aerolínea apuesta fuerte a la nueva ruta con Mendoza, con piezas gráficas y audiovisuales para sus clientes.

La línea aérea que desde el 16 de noviembre conectará Mendoza con Panamá se encuentra realizando una fuerte promoción del nuevo vuelo. La nota editorial de la revista de a bordo de agosto tiene a nuestra provincia entre sus principales páginas.

“Admirar el esplendor de la naturaleza y dejarse cautivar por sus viñedos es posible”. Con esa propuesta, la revista de a bordo de Copa Airlines seduce a los viajeros durante este mes de agosto. La gráfica es parte del importante trabajo de promoción que la empresa realiza del nuevo vuelo que ofrecerá a partir de mediados de noviembre: Panamá-Mendoza.

Además, el aviso con imágenes de nuestra provincia invita a “deleitar los sentidos con las imponentes vistas naturales, a degustar una gastronomía que fusiona audazmente los sabores del Nuevo y Viejo Mundo y a vivir una inolvidable aventura”.

El presidente ejecutivo y CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, firma la nota editorial de la revista que tiene a Mendoza como protagonista. El artículo nos describe como “una de las provincias más ricas del país, tanto económica como culturalmente”.

El artículo enumera –en español e inglés– las bondades de visitar Mendoza: “Está entre las diez capitales mundiales del vino y ha desarrollado una completa propuesta turística en torno a su producción que incluye catas, gastronomía de maridaje y giras a los viñedos, donde locales y visitantes viven las tradiciones y costumbres asociadas al cultivo de la uva. Mendoza es sede de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo. La cordillera de los Andes ofrece diversas posibilidades para practicar esquí, andinismo, espeleología, rafting, ciclismo de montaña, cabalgatas y senderismo, entre otras actividades”.

“La aerolínea apuesta a la nueva ruta con Mendoza, hemos notado un compromiso claro con el destino. Muy profesionalmente el equipo de Copa viene trabajando: con visitas previas –antes de que el vuelo se confirmara–, con presentaciones a la prensa, a los agentes de viaje y a los distintos sectores de la economía local, y luego enviando a dos grupos, uno que hizo un relevamiento gráfico y otro audiovisual, y también facilitándonos la llegada en los principales mercados emisores para nuestras presentaciones de destino. El trabajo conjunto que hemos estado realizando desde que se confirmó el vuelo ya está dando sus frutos”, destaca Gabriela Testa, presidenta del Emetur.

Y es que por estos días, además, la productora especial de Copa Airlines “Emotion Panama TV, Ad and Film” se encuentra filmando en distintas locaciones de Mendoza el contenido de un segmento de entretenimiento a bordo que estará disponible durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en los vuelos de la aerolínea. La pieza audiovisual tendrá una duración de 18 minutos.

Anteriormente, otro grupo de reporteros de Copa estuvo en la provincia para relevar material gráfico que será volcado en la revista de la aerolínea Panorama de las Américas, que realizará una edición especial de Mendoza. Durante octubre, la publicación será vista por los pasajeros que utilicen la aerolínea para volar por América. Se imprimen 30 mil ejemplares y llega aproximadamente a 1 millón de pasajeros.

“Lo invitamos a que visite próximamente la histórica Mendoza. Descubrirá un increíble patrimonio de tesoros culturales y naturales, pero sobre todo la hospitalidad y cordialidad de los mendocinos”, finaliza la nota editorial de la revista que actualmente circula.

El nuevo vuelo

El vuelo CM 421 operará con cuatro frecuencias semanales los lunes, martes, jueves y sábados a la 1.34 am, y llegará a Panamá a las 6.30 am. El vuelo de regreso de Panamá, el CM 420, partirá los lunes, miércoles, viernes y domingo, saliendo a las 3.40 pm del Aeropuerto Internacional de Tocumen y llegando a las 12.21 am del día siguiente al Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

El vuelo inaugural partirá el próximo 16 de noviembre de 2017 desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, a las 1.34, y arribará al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá a las 6.30.

