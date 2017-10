Gabo Ferro cerró la Feria del Libro en San Rafael en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Hermosas jornadas donde pasaron por el lugar que se ha transformado una casa de cultura, excelentes visitantes como el historiador, profesor y escritor Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber, filósofo, ensayista, profesor y presentador de televisión que mantuvieron a los presentes sin desviar la atención.

Gabo Ferro que hoy cerro la feria de libro en San Rafael con entrada gratuita, desde la edición del primer disco solista en el año 2005 es considerado por el público y la crítica como uno de los mejores cantantes y compositores en su género. Ha dado conciertos y recitales en Argentina, América y Europa y hoy estuvo en nuestro departamento. Con su sello Costurera carpintero ha producido de manera independiente trece discos: ocho de estudio como solista, dos en colaboración con otros artistas y tres “piratas”.

Varios de sus poemas, canciones y cuentos fueron material de trabajo y composición para relatos coreográficos, piezas escénico-vocales, documentales y films argentinos e internacionales.

Discografía

2005 Canciones que un hombre no debería cantar (Azione Artigianale)

2006 Todo lo sólido se desvanece en el aire (Azione Artigianale)

2007 Mañana no debe seguir siendo esto (Azione Artigianale)

2008 Amar, temer, partir (Costurera Carpintero)

Edición europea de Mañana no debe seguir siendo esto (Zigzag / Popstock!)

2009 Boca arriba (Oui Oui Records / Costurera Carpintero)

2010 Edición en USA en vinilo de Canciones que un hombre no debería cantar (Calar discos / Costurera Carpintero)

2011 La aguja tras la máscara (Oui Oui Records / Costurera Carpintero)

2013 La primera noche del fantasma (Oui Oui Records / Costurera Carpintero)

Premio Carlos Gardel Categoría Mejor Álbum de Canción Testimonial o de Autor

2016 El lapsus del jinete ciego (Sony Music / Costurera Carpinetero)

Video Gentileza Lali Tinte