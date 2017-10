Gabriel Ferrero: “era un resultado esperable”

Gabriel Ferrero, referente del Mopoma (Movimiento Popular Malargüino), una de las fuerzas políticas que conforma el frente Cambia Mendoza, dio su opinión sobre el resultado de las últimas elecciones y dijo: “Creo que era un resultado esperable”.

El dirigente afirmó que se deben hacer “una profunda autocritica, no solo en el frente, sino en la administración municipal”, y resaltó que “muchos de los motivos por los cuales yo me aleje de la gestión; los argumentos que oportunamente planteé al señor Intendente iban a detonar en alguna situación”.

Adelantando además que el Mopoma se va a replantear todo el panorama declaró: “Hay que planear una nueva estrategia hacia adelante” y añadió que “es de nuestro interés también auto evaluar y plantearnos el rol propio y de todo lo que tiene que ver con la relación del Mopoma en el frente Cambiemos”, respondió Gabriel Ferrero.

Coincidiendo con lo declarado por Ojeda, Ferrero sostuvo que “los pueblos no se equivocan, acá no hay que culpar a nadie, las culpas en política siempre son propias. Las lecturas que muchos dirigentes hacen tratando de endosar responsabilidades ajenas, generalmente se equivocan”.

Respecto a la ausencia de Ferrero en la sede de Cambiemos el domingo pasado, le consultamos cuál fue su participación en la campaña por las legislativas, a lo que aludió: “No he militado esta campaña, mi retiro no fue solamente de la gestión sino de la militancia, porque sostuve que si no era válida mi presencia en la en el ámbito de la gestión tampoco debía serlo en el ámbito del partido. No me han visto porque no estuve, cumplí con mi deber cívico de votar pero a eso se limitó mi participación en esta campaña electoral”.

A simple vista, para Cambiemos en Malargüe, la derrota se baso en la falta de trabajo para un gran número de malargüinos, y sobre ese punto Ferrero argumentó: “La falta de trabajo puede ser uno de los vértices, pero la falta de gestión me parece que tiene mayor peso, yo fui un funcionario de cuarta categoría que no le di trabajo a nadie, sin embargo la gente valoró mi gestión de manera positiva. Yo creo que la gente mide, lee y observa acciones y actitudes. Entonces, cuando hay funcionarios que no responden, se llevan de arrastre, por añadidura al candidato”.

Para el ex funcionario municipal “no hay forma que un candidato no pague las consecuencias de una gestión deficiente y en esto lo quiero separar al intendente, porque el intendente es la única locomotora que tiene esa gestión. Don Jorge está rodeado de gente que está terminando de criar políticamente, hoy está teniendo un rol más paternalista que de intendente, entonces esa situación de no estar acompañado de gente valiosa, con la capacidad política institucional para cambiar la historia hace que el intendente sea insuficiente para remediar situaciones”.

El entrevistado tampoco coincidió con la la idea de que en Malargüe no haya gente preparada para reemplazar algunos nombres en el gabinete, destacando que si no hay candidatos en el partido, hay que salir a buscarlos a la comunidad, “porque gente capacitada para desempeñarse en el municipio hay sobrada, sino tengo que terminar dándole la razón a Celso Jaque que nos llenó de foráneos para que nos gobernaran. Yo me resisto a creer que Malargüe no tiene gente capacitada para gobernarnos”, concluyó Ferrero.

La pregunta que surge de todo esto es, ¿Si Ferrero no militó en estas elecciones a donde fueron los votos del electorado del MOPOMA?

Fuente: Stella Maris López/ FM Eólica

